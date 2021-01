Opa bekent misbruiken kleinzoon: cel geëist tegen 80-jarige Emmenaar

De jongen zag in het najaar van 2019 op school een filmpje van het Jeugdjournaal over seksueel misbruik bij kinderen en vertelde toen dat zijn opa dat ook bij hem deed. Op school gingen de alarmbellen af en werd hulp geregeld. De 80-jarige Emmenaar ontkende aanvankelijk, waardoor zijn dochter - de moeder van de jongen - haar zoon niet geloofde. De gezinsvoogd die werd aangesteld, stapte uiteindelijk naar de politie.

Daar vertelde de jongen dat zijn opa tussen juli en begin november 2019 een groot aantal keren zijn geslachtsdeel had betast. Dat gebeurde bij hem thuis, als hij achter de computer zat, en ook als hij bij zijn opa en oma thuis was. Als er iemand binnenkwam, trok opa snel zijn hand weg, verklaarde de jongen. Hij moest ook zijn opa's geslachtsdeel betasten.

'Alleen op de wereld'

In de rechtszaal in Assen was de oude Emmenaar erg emotioneel. Hoewel hij aanvankelijk bleef volhouden dat het zo'n 'vijf a zes keer' was gebeurd, gaf hij tijdens het verhoor door de rechters uiteindelijk toe dat zijn kleinzoon de waarheid had verteld: hij had zich veel vaker aan hem vergrepen. Ook had hij er steeds bij gezegd dat de tiener het niet verder mocht vertellen.

"Toen ik het dossier las moest ik denken aan Remi uit de serie Alleen op de wereld, die vroeger op tv was. Remi was helemaal alleen. Hij had helemaal geen familie. Dit slachtoffer had dat natuurlijk wel, maar hij moet zich wel alleen op de wereld hebben gevoeld toen niemand hem geloofde", aldus de officier van justitie.

Hij gaf ook de moeder van de jongen, die in de zaal zat, een veeg uit de pan over dat zij het verhaal van haar zoon niet serieus had genomen. De vrouw zei dat ze dacht dat de jongen het verzonnen had, wat vaker voorkomt bij autistische kinderen. Ze geloofde haar vader.

'Begeerte'

"Inmiddels heeft mijn familie het me vergeven, maar ik kan het mezelf niet vergeven. Ik slaap geen nacht meer", vertelde de 80-jarige man. Hij is nooit eerder veroordeeld voor misbruik en heeft naar eigen zeggen al 56 jaar een gelukkig huwelijk met zijn vrouw. "Het was gewoon begeerte", zei hij over het misbruik. Hij had er ook spijt van, zei hij.

De man zei hulp te zoeken binnen de kerk, waar hij zijn verhaal in vertrouwen kwijt kan. Maar de officier vindt het belangrijk dat hij professionele hulp krijgt en behandeld wordt. Daarom eiste hij naast een meldplicht bij de reclassering ook behandeling en een omgangsregeling met zijn kleinzoon, die hij inmiddels weer onder begeleiding ziet.

De advocaat van de Emmenaar vroeg de rechtbank om de man vanwege zijn leeftijd niet naar de gevangenis te sturen. Ook omdat hij mantelzorger is voor zijn vrouw. Zij pleitte voor een werkstraf. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.