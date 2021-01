Drentse verdachte wapenhandel voorlopig vrij

Een van de twee Drentse verdachten in een groot onderzoek naar handel in vuurwapens en explosieven van de Noord-Nederlandse bende rondom Hendrik van de H. uit Oosterwolde komt vrij. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden zojuist besloten. Het gaat om de 35-jarige Ronald H. uit Beilen.

Volgens zijn advocaat Robert Snorn speelt hij een kleinere rol in deze zaak. "Hij stond onder druk van de organisatie. Hij is slachtoffer van latere feiten." Welke feiten dat zijn is nog niet duidelijk. De verdachte gaf tijdens de pro-forma zitting zelf ook aan dat hij graag naar huis wil "om zijn vriendin te steunen." Ze hebben twee jonge kinderen.

De rechter gaat akkoord, maar geeft H. wel elektronisch toezicht. "U moet de netste burger van Nederland zijn van nu af aan." Hij moet later alsnog voor de rechtbank verschijnen.

Het is nog niet duidelijk of de andere Drentse verdachte, de 36-jarige Jan B. uit Hoogeveen, vast blijft zitten of ook op vrije voeten komt. Hij moet later vandaag voor de rechtbank verschijnen. Tijdens een eerdere zitting vertelde zijn raadsvrouw dat ook hij een kleine rol zou hebben gespeeld. Vanochtend is wel besloten dat hoofdverdachte Hendrik van der H. uit Oosterwolde langer vast blijft zitten.

Noord-Nederlandse Bende

Eind februari heeft de politie op 17 locaties in het Noorden invallen gedaan en tien aanhoudingen verricht. Onder hen zijn dus twee Drenten. In Drenthe zijn panden in Roden, Beilen en Hoogeveen doorzocht. Daarbij zijn drie kalasjnikovs en meerdere vuistvuurwapens gevonden. Verder vond de politie grote hoeveelheden munitie van diverse (zware) kalibers, kilo's synthetische drugs, een zwaar explosief, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen en honkbalknuppels.

De politie gaat ervan uit dat de kringloopwinkel van hoofdverdachte Hendrik van der H. net over de grens in het Friese Oosterwolde, het hoofdkwartier was van de organisatie. De Hoogeveense Jan B. werkte in de kringloopwinkel. Hij is in het verleden al eens samen met Hendrik van der H. veroordeeld voor heling.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich naast wapenhandel ook op fraude, mishandeling, mensenhandel en uitbuiting. Dat onderzoek loopt al ruim twee jaar.

