Gaten in compensatieregelingen 'klap in het gezicht' voor jonge ondernemers

Joyce Richters van Pure Joys weet er alles van. Zo'n tweeënhalf jaar geleden richtte ze haar bedrijf in babyproducten op in het Vanderveen Warenhuis in Assen. Ze is volgens de overheid net geen starter meer, maar aanspraak op de 'normale' vergoeding kan ze niet doen. Daarvoor groeide haar bedrijf te hard.

"Je moet 30 procent omzetverlies hebben en wij komen op ongeveer 10 procent uit", licht ze toe. "En die 10 procent is ontstaan in de laatste weken van het jaar, verder zijn wij gegroeid. Maar we zijn nog maar net open. We zijn nog aan het opbouwen. We hadden die laatste twee weken juist heel hard nodig als buffertje voor het voorjaar."

Dat ze nu helemaal niets ontvangt maakt haar wanhopig. "Het voelt als een klap in je gezicht voor het harde werken. Je hoopt iedere week dat je toch niet buiten de boot valt, dat je een belletje krijgt met: het is geregeld in Den Haag en ook jullie krijgen de hulp die je verdient."

"Juist jonge, enthousiaste ondernemers moeten we erbij houden", stelt Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe van brancheorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Hij hangt regelmatig aan de lijn met ondernemers die tussen wal en schip vallen en roept ook vooral op om problemen en zorgen te blijven melden. "We proberen te helpen waar mogelijk. Wij zetten in op het aanpassen van regelingen. Er zitten gaten in en die hopen we landelijk te dichten", zegt Elshof.

Met een verlenging van de lockdown in het verschiet, is de organisatie sowieso benieuwd naar de financiële steunpakketten die daaraan gekoppeld worden. "We snappen de lockdown, we willen corona er zo snel mogelijk onder krijgen, maar de regelingen moeten wel voor iedereen goed zijn", pleit Elshof. "Gemiddeld wordt nu, bij geen of bijna geen omzet, 70 procent van de personeelskosten vergoed en moet je er dus zelf nog 30 procent op toeleggen."

Modezaken

Dat de lockdown steeds pijnlijker wordt, wordt steeds duidelijker. "Vooral bij modezaken is het een punt. Die branche heeft het al niet al te makkelijk en nu zie je dat mode ook bederfelijk is. Winkeliers blijven met voorraden zitten", doelt hij op de onverkochte wintercollecties. Normaal gesproken zouden de winterjassen nu verkocht moeten zijn en werd die ruimte opgevuld met voorjaarsmode.

De regiomanager ziet ook dat ondernemers steeds meer beginnen te twijfelen over hun toekomst. "Als je al zes weken dicht bent en thuiszit, zijn de dagen lang. Daar komt dan, zoals het nu lijkt, nog een maand bij. Ik merk dat het moment is gekomen dat mensen nadenken over een stap die ze gaan zetten, bijvoorbeeld omscholen en ergens in loondienst gaan."

Richters weet nog niet wat haar volgende stap wordt. Ze plaatste afgelopen week een mededeling op Facebook waarin ze klanten en andere ondernemers om hulp vraagt. "Het is met de billen bloot", vertelt ze. "Je moet je over je eigen trots heenzetten en zeggen: jongens dit speelt er. Dat doet gewoon ontzettend pijn, maar je moet wel laten weten dat je hulp nodig hebt, anders krijg je het ook niet."