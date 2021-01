ProRail noemt treinongeluk bij onbewaakte overweg Wijster 'ontzettend triest'

Spoorwegbeheerder ProRail betreurt het treinongeluk van vanochtend waarbij een 57-jarige vrouw uit gemeente Midden-Drenthe om het leven kwam. "Het is ontzettend triest wat er gebeurd is, ons medeleven gaat uit naar de familie van het slachtoffer", aldus ProRail-regiodirecteur Dorothé Wennekendonk.

Het ongeluk vond plaats bij een onbewaakte spoorwegovergang aan het Looveen, in de buurt van Wijster. Volgens de politie is er sprake van een noodlottig ongeval.

Overwegen sluiten

Er is al langere tijd veel te doen om onbewaakte spoorwegovergangen. Zo kwam in mei vorig jaar bij Hooghalen een treinmachinist om het leven bij een botsing met met een landbouwvoertuig. Ook dat ongeluk was bij een onbewaakte overweg. Volgens Wennekendonk wordt er momenteel gewerkt om dit soort overwegen op te heffen.

"We zijn actief bezig om deze overgangen te sluiten. Dat doen we in het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO). Daar zijn we in het verleden succesvol mee geweest. Zo hebben we vorig jaar in Hooghalen nog twee overwegen gesloten", zegt Wennekendonk. "Het ongeluk van vandaag bewijst maar weer hoe gevaarlijk het is om zo'n onbeveiligde overweg te passeren."

Ook de overweg bij Wijster waar het ongeluk vanochtend plaatsvond, staat op de nominatie om opgeheven te worden. "Daarover waren gesprekken gaande."

