Cosis loopt op het tandvlees: 'Moeilijk om zorg draaiende te houden'

Lang dachten instellingen in de gehandicaptenzorg dat zij ook voorrang zouden krijgen bij de vaccinaties tegen het coronavirus. Aanvankelijk zouden mensen in de gehandicaptenzorg namelijk tegelijk met medewerkers van de verpleeg- en verzorgingstehuizen worden gevaccineerd.

Bij Cosis - een instelling voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking - lagen de brieven met het goede nieuws al klaar. Maar die brieven worden voorlopig nog niet verstuurd en dus moeten medewerkers van Cosis geduld hebben. "Wederom wordt de gehandicaptenzorg niet serieus genomen", stelt Ria Stegehuis, voorzitter van de raad van bestuur.

Waarom medewerkers van onder meer Cosis niet bij de eerste groepen gevaccineerden horen, weet Stegehuis niet. "Op 5 januari zeiden wij tegen het ministerie van Volksgezondheid dat we de brieven wilden sturen, maar toen werd ons gezegd dat we moesten wachten. Onze groep wordt steeds meer naar achteren geschoven."

'Zorg afschalen is geen optie'

Volgens Stegehuis lopen medewerkers, maar ook cliënten, inmiddels op hun tandvlees. "Het is heel moeilijk om de zorg 24 uur per dag draaiende te houden", legt ze uit. "Afschalen kunnen we niet, want onze cliënten hebben die zorg nodig."

Anderhalve meter afstand houden binnen de Cosis-locaties is moeilijk, zo niet onmogelijk. "Goed bekijken hoe het met iemand gaat, is lastig op anderhalve meter afstand. Soms weten we ook niet of cliënten het coronavirus hebben, want ze kunnen soms moeilijk zelf duidelijk maken of ze zich niet lekker voelen."

Bovendien hebben veel cliënten van Cosis een kwetsbare gezondheid. "In de tweede golf zijn honderd cliënten besmet geraakt, op 31 verschillende locaties", vertelt Stegehuis. "Ook is een aantal bewoners overleden. Daarnaast raken onze medewerkers ook besmet."

Brandbrief Vereniging Gehandicaptenzorg

Afgelopen week stuurde de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland een brandbrief naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Daarin werd opgeroepen om de 25.000 medewerkers die werken met 'deze meest kwetsbare mensen' zo snel mogelijk te vaccineren. "Op die manier wordt de zorgcontinuïteit gestut bij de cliënten waar de gezondheidsrisico's het grootst zijn. Bovendien staat de capaciteit al lange tijd onder druk, door een hoog ziekteverzuim en onderbezetting", aldus de vereniging.

De VGN zegt vrijdag een brandbrief aan de minister te hebben gestuurd en er zondag nogmaals op te hebben aangedrongen dat snel vaccineren voor de continuïteit van de zorg van groot belang is.

'Wij hebben geen Diederik Gommers'

In een brief aan het Cosis-personeel schrijft ze dat de gehandicaptenzorg wordt weggedrukt door groepen en branches die ook om erkenning roepen, 'maar wellicht iets nadrukkelijker dan wij'. Ook denkt Stegehuis dat de gehandicaptenzorg 'te braaf' is. "Onze medewerkers zijn vooral gericht op de dagelijkse zorg voor onze mensen. We staan alleen niet altijd in de picture. Wij hebben geen Ernst Kuipers of Diederik Gommers die het belang van onze sector kan benadrukken."

Cosis zegt zich niet gehoord en gezien te voelen. "Maar het gaat niet alleen om Cosis. Het gaat om heel veel mensen die een beperking hebben. Zij missen die dagelijkse structuur. We hebben recht op duidelijkheid, maar vooral op het gevoel dat ook hun onvoorwaardelijke inzet opgemerkt wordt."

Die duidelijkheid is er alleen nog niet. Volgens Stegehuis is het nu waarschijnlijker dat cliënten eerder gevaccineerd worden dan medewerkers. "Het enige dat wij kunnen zeggen is: geef onze mensen perspectief, zodat ze het vol kunnen houden."

