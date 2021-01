DNA van Hans O. aangetroffen op kleding Ralf Meinema

Op de kleding van Ralf Meinema is DNA aangetroffen van de 42-jarige Hans O. uit Emmen. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag bekend. In de rechtbank van Assen diende een pro-formazitting in deze zaak. Hans O. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen. Het is de eerste openbare zitting in deze zaak.

Volgens de officier van justitie is DNA van Hans O. aangetroffen in de linkerbroekzak van Ralf Meinema. De verdachte beweert zelf dat dit komt omdat hij Meinema de hand heeft geschud aan het begin van de avond. De officier vindt het aannemelijker dat Meinema aan zijn zakken is versleept. "Hij is eerder aangehouden en op mijn verzoek weer vrijgelaten. Maar wij vinden dat er nu genoeg bewijs ligt om hem langer vast te houden." Hij werd in 2018 al eens gearresteerd in deze zaak en na drie maanden weer vrijgelaten. In oktober vorig jaar is de Emmenaar opnieuw opgepakt.

Het is nog niet duidelijk of Hans O. vast blijft zitten. De rechtbank beslist vrijdagmiddag of hij in voorlopige hechtenis blijft of dat hij wordt vrijgelaten.

Hans O. en Meinema zagen elkaar vlak voor Meinema's dood

Een dag voor de moord op Meinema heeft Hans O. een aantal keer gebeld naar het slachtoffer. Hij heeft daar volgens de officier van justitie een prepaid-telefoon en simkaart voor aangeschaft. "Hij is in de dagen voor het delict, actief op zoek gegaan naar het telefoonnummer van het slachtoffer. Hij heeft Meinema gebeld met als doel hem op een bepaalde plek te krijgen. Na het contact tussen hen, is Meinema van de radar verdwenen en de volgende ochtend pas weer gevonden in de kofferbak van zijn auto." Het telefoonnummer van Meinema heeft O. ook in zijn eigen telefoon gezet, maar enkele dagen later heeft hij dat weer gewist.

De officier van justitie sprak nog kort over een anonieme bedreigde getuige. Die persoon zou Hans O. hebben horen zeggen dat hij Ralf Meinema om het leven heeft gebracht.

Verdediging

Advocaat Nico Meijering pleitte vanmiddag voor vrijlating van Hans O. Hij uitte kritiek op het OM en de recherche. "Maar we zijn niet blind voor de inspanningen van het OM en de recherche om deze zaak tot een oplossing te krijgen. Het is voor nabestaanden onverteerbaar wanneer er geen oplossing komt. Maar een oplossing betekent niet dat iemand veroordeeld wordt."

Hij benoemt dat het onderzoek al bijna vier jaar duurt en Hans O. nu voor de tweede keer vast zit. Volgens hem is er genoeg ontlastend bewijs dat zijn cliënt vrijspreekt. "Drie jaar nadat mijn cliënt voor het eerst is aangehouden, is er nog steeds geen compleet dossier." In de zaak zijn 160 getuigen gehoord, sommige meerdere keren. Volgens Meijering heeft hij van veel van die verhoren geen verslag gekregen.

Verklaring voor het DNA

Volgens Meijering hadden Hans O. en Meinema contact over verboden handel. De twee hebben elkaar daar meerdere keren over gesproken en op de dag voor de moord op Meinema twee keer hebben gezien. Ze hebben zelfs bij elkaar in de auto gezeten. Dat zou ook het DNA verklaren. "Ze hebben elkaar een hand gegeven. Meinema heeft daarna zijn hand in zijn zak gestopt. Heeft het stuur van de auto vastgehad, over de stoel gewreven." Het gaat volgens hem ook om een zogeheten mengspoor van O. en een onbekend persoon en niet om het pure DNA. "Het DNA zou juist ten gunste van hem werken in plaats van tegen." Meijering beweert verder dat er een volledig DNA spoor van de tweede verdachte, Kenny B., op de kleding van Meinema is aangetroffen.

Meijering vraagt zich af hoe Ralf Meinema om het leven is gebracht. "In ieder geval niet in de auto. Ralf heeft veel bloed verloren, maar er is weinig bloed teruggevonden in de auto. Dus wie, hoe, waarom, het is niet duidelijk geworden uit dit dossier." Volgens de advocaat is zijn cliënt op de bewuste avond naar bed gegaan. "Meinema heeft hem om half twaalf nog gebeld, dat bewijst dat ze niet bij elkaar waren. Dat mijn cliënt een alibi heeft, staat boven water." Volgens Meijering lag Hans O. die nacht in bed met zijn vrouw.

Ook over de anonieme getuige heeft de advocaat de nodige twijfels. "Hij is anoniem, ik weet niet wie het is en kan hem of haar niets vragen. Het gaat om iemand die iets gehoord heeft, maar ik weet niet wat die persoon precies gehoord heeft." Hij benadrukt meerdere keren dat hij zo snel mogelijk het volledige dossier wil ontvangen.

Hans O. ontkent

Hans O. zit tijdens de zitting rustig te luisteren. Aan het eind krijgt hij het woord. "Ik heb Ralf Meinema niet om het leven gebracht. Ik zou heel graag naar huis willen." Hij klinkt geëmotioneerd. Hans O. zit nu ruim drie maanden vast.

Tweede verdachte

Eind september vorig jaar is ook de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen aangehouden. Hij zou een bekende van Meinema zijn. B. werd begin november weer vrijgelaten, maar is nog steeds verdachte in deze zaak. Alhoewel het ook over hem zal gaan vandaag, wordt zijn zaak vandaag niet besproken. Waar hij van verdacht wordt, heeft het OM nog niet bekendgemaakt. Maar zijn DNA zou dus ook gevonden zijn op de kleding van Meinema.

Het lichaam van Ralf Meinema werd 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die auto lag deels in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. De 31-jarige Ralf Meinema bleek door extreem geweld om het leven te zijn gekomen. Waarom hij is vermoord, is nog altijd niet duidelijk.

Ouders Ingrid en Wietze Meinema zijn vanmiddag ook in de rechtbank. Daar stonden ze voor het eerst oog in oog met Hans O. Ze hebben altijd hoop gehouden dat de dader gevonden zou worden. Ze hebben zelfs honderdduizend euro aan tipgeld uitgeloofd.