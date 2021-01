Twee locaties voor zonneparken in gemeente Noordenveld aangewezen

Initiatiefnemers van de zonneparken moeten daar de komende maanden met omwonenden in gesprek om te kijken of daar een zonnepark gebouwd kan worden.

Zonne-energie

De ambitie van de gemeente Noordenveld is om in 2030 zonne-energie op te wekken uit in totaal zo'n 100 hectare aan zonneparken. "Maar onze voorkeur gaat ook uit naar zonnepanelen op het dak, daar gaan we ook mee aan de slag", aldus wethouder Kirsten Ipema.

Nadat de gemeenteraad in 2020 besloot aan welke kwaliteiten en spelregels deze zonneparken moesten voldoen meldden zich tien initiatiefnemers met een voorstel voor een zonnepark in de gemeente. "We hebben naar deze voorstellen gekeken, maar ook meteen gezegd: het lijkt ons goed om het bouwen van deze zonneparken in verschillende fases aan te pakken", legt Ipema uit.

Al die ingediende locaties zijn getoetst op verschillende punten, onder andere in wat voor landschap ze zouden komen te staan en of het bijvoorbeeld dicht bij een natuurgebied is. "Van die tien voorstellen zijn er zes overgebleven. En met twee daarvan willen we op dit moment sowieso doorgaan. Volgens ons is het daar ruimtelijk haalbaar om te bouwen", vertelt Ipema. De initiatiefnemers van de zonneparken op de eerder genoemde locaties moeten nu in gesprek met omwonenden over of het haalbaar is om daar een zonnepark te bouwen.

Ontwikkelaars

Op de locatie Zuidvelde gaat het om 3 initiatiefnemers (Chint Solar, TPSolar en Energiecoöperatieratie Noordseveld) die daar gezamenlijk aan het project moeten gaan werken, bij Matsloot gaat het er om één (PowerField). "Ons beleid is erop gericht dat een ontwerp voor zo'n zonnepark in samenspraak met de omgeving wordt gemaakt en dat er ook met omwonenden wordt gesproken over hoe de omgeving mede-eigenaar kan worden", aldus Ipema over het overleg met de omwonenden.

Het uitgangspunt van de gemeente Noordenveld is namelijk dat 50 procent van het zonnepark lokaal eigendom moet zijn. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat een energiecoöperatie mede-eigenaar wordt van het project.

Wachtij

De vier andere locaties staan op dit moment in de wachtrij bij de gemeente. "Op die plekken zou het ruimtelijk gezien ook mogelijk zijn, maar we willen niet dat we nu op allerlei plekken in de gemeente meteen gaan bouwen", aldus Ipema.

De gemeente houdt de ontwikkeling van de twee projecten goed in de gaten. Als het vermoeden bestaat dat een project niet meer kansrijk is kan Noordenveld altijd nog besluiten om een ander initiatief de kans te geven.