Schoonebeker stuurde ex 200 berichten per dag: werkstraf voor stalking

"Ik kreeg vele berichten en telefoontjes en nam ik niet op, dan wachtte je me op. Mijn grenzen telden niet. Je dook steeds overal op en pakte me op mijn zwakste plek: de kinderen. De vrouwenopvang was de enige plek waar wij veilig waren." Dat zei de ex-vriendin van een 44-jarige man uit Schoonebeek in de Asser rechtbank over de periode dat hij haar stalkte.

Omdat hij de vrouw tussen mei en juli vorig jaar ontzettend vaak lastigviel en een deur in het huis van zijn ouders vernielde, moet hij 120 uur werkstraf uitvoeren, bepaalde de politierechter. Daarnaast kreeg hij één maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar als waarschuwing.

Stiekem weggegaan

In november 2019 besloot de vrouw om bij de Schoonebeker weg te gaan. Hij was volgens haar gewelddadig en controleerde haar steeds. Ook waren hun jonge kinderen getuige van zijn agressie. Omdat ze ervan uit ging dat hij haar nooit vrijwillig zou laten gaan vertrok ze stiekem samen met hun drie kinderen, van wie de jongste nog maar vier maanden oud was.

De man deed er daarna alles aan om haar terug te krijgen. Terwijl zij onderdook op een vakantiepark, wist de man haar toch te vinden. Onder haar auto bleek een tracker te zitten. Daarna belandde ze met haar drie kinderen in de vrouwenopvang.

'Spijt van'

Hij stuurde een grote hoeveelheid berichten en belde heel vaak. In maart vorig jaar voerde de politie een stopgesprek met hem in een poging hem te laten ophouden. De man, eigenaar van een agrarisch bedrijf, dreigde toen dat hij met zijn shovel het opvanghuis plat zou gooien.

Toch was het na het gesprek een tijdje rustig, maar in mei begon de man zijn ex weer lastig te vallen. Hij dook steeds op op plekken waar zij was, zoals bij de kinderopvang, en stuurde haar op sommige dagen wel tweehonderd berichten. Het was de schuld van de vrouw zelf, zei de man na zijn arrestatie bij de politie. Daar denkt hij nu anders over, bleek in de rechtszaal. "Ik heb er spijt van dat ik dat gedaan heb", zei de man. Inmiddels heeft hij een nieuwe vriendin.

Geweld bij ouders

De Schoonebeker werd ook verdacht van mishandeling van zijn vader en het inslaan van een deur van het huis van zijn ouders, met wie hij al jaren in onmin leeft. De vernieling heeft hij toegegeven, maar hij heeft ontkend dat hij zijn vader geslagen en geschopt heeft. De rechter was daar ook niet van overtuigd en veroordeelde hem behalve voor de stalking alleen voor de vernieling.