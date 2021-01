PostNL komt met Dwingelderveld-zegels

Het postzegelvel maakt deel uit van de meerjarige serie 'Beleef de natuur 2021-2023'. Op de postzegels komen afbeeldingen voor van planten en dieren in bijzondere Nederlandse natuurgebieden, zoals nu het Dwingelderveld.

Heidelandschap

Het vel, zoals hierboven te zien op de foto, besteedt aandacht aan het heidelandschap van het Dwingelderveld in de provincie Drenthe.

Op de postzegels 'Beleef de natuur - Dwingelderveld' zijn de volgende bewoners van het natuurgebied afgebeeld: Drents heideschaap, zandhagedis, bijenwolf, grove den, ringslang, geelgors, hazelworm, kraanvogel, veenmos en ree.

Ontwerper

Het postzegelvel 'Beleef de natuur - Dwingelderveld' is een ontwerp van grafisch ontwerper Frank Janse uit Gouda. "PostNL zocht een ontwerper. Ik zag er wel een uitdaging in", vertelt Janse. "Voor één vel selecteren we duizend foto's. Dan is het een kwestie van schuiven tot er een mooie compositie met een leuk verhaal ontstaat."

Zijn interesse voor natuur is nog verder aangewakkerd. "Heel lang geleden ben ik op vakantie geweest in Diever, in de buurt van het Dwingelderveld", vervolgt Janse. "Het idee om daar binnenkort weer eens op vakantie te gaan speelt wel in mijn achterhoofd."