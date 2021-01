Strafzaak steekpartij azc Hoogeveen uitgesteld vanwege lockdown in gevangenis

De verdachte van een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Hoogeveen kon vandaag niet naar de rechtbank in Assen komen voor zijn strafzaak, omdat hij vastzit in Ter Apel. Die gevangenis ging vanwege een corona-uitbraak afgelopen weekend in lockdown. De strafzaak tegen de 41-jarige man is uitgesteld.

In de gevangenis in Ter Apel zitten gevangenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Er is plek voor ruim vierhonderd gedetineerden en gisteren was bij zo'n twintig het coronavirus vastgesteld. Ook een aantal medewerkers is besmet. Daarom moeten de gevangenen minstens vijf dagen in hun cel blijven.

Dat geldt ook voor de verdachte die in mei werd opgepakt vanwege de steekpartij in het azc in Hoogeveen. Zijn advocaat Anis Boumanjal baalt stevig. "In november ging de zaak niet door, omdat het Openbaar Ministerie hem als een niet inhoudelijke zitting had ingepland, terwijl het hele onderzoek al klaar was en nu gaat de zaak weer niet door vanwege de lockdown."

'Provisorisch geregeld'

De asielzoeker uit Jordanië vindt dat hij onterecht vastzit. Zijn advocaat liet op een eerdere zitting weten dat zijn cliënt op 16 mei een medebewoner van het azc heeft gestoken om zichzelf te verdedigen. De man zou hem hebben geprobeerd te wurgen. De Jordaniër stak het slachtoffer daarop met een stanleymes in zijn hoofd en hals.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot doodslag. Boumanjal: "Nu er geen zitting is, krijgt hij helemaal niet de kans om zich te verweren. Gisteren hoorde ik van de rechtbank dat de zaak niet door zou gaan. Het is zo provisorisch geregeld allemaal. Er waren andere opties geweest dan uitstel."

Sneltest

Justitie had zijn cliënt een sneltest kunnen laten doen, vindt de advocaat. "Als hij negatief getest was, had hij gewoon kunnen komen en had de zaak kunnen doorgaan. Op deze manier heeft hij het nakijken."

Boumanjal heeft gevraagd de Jordaniër vrij te laten in afwachting van zijn strafzaak, maar daarvoor vindt de rechtbank de zaak te ernstig. "Wanneer de zaak nu wel behandeld wordt, is nog niet bekend. Mijn cliënt is teleurgesteld."

