In de gemeente Noordenveld kun je op 17 maart stemmen vanuit de auto

"We hebben niet de verwachting dat we op 17 maart al in een coronaloos regime zitten", vertelt burgemeester Klaas Smid. "Dus hebben we flink nagedacht hoe we alles zo verantwoord mogelijk kunnen aanpakken."

Drive-in

"Ja, een echt Nederlandse term hebben we er nog niet voor", lacht Smid. Maar de bedoeling van de drive-in is in het Nederlands gelukkig wel makkelijk uit te leggen. Op drie plekken in de gemeente Noordenveld (In Roden aan de Ekkelkamp, in Peize bij de Aanleg en bij de brandweerkazerne in Norg) komen groots opgezette stembureaus waar inwoners met de auto doorheen kunnen rijden en zo hun stem uitbrengen.

"Dit zijn plekken die goed de ruimte bieden om veilig je stem uit te brengen. Iedereen vanuit de hele gemeente kan door die drive-in heen", vertelt Smid. Noordenveld kijkt met een schuin oog naar de gemeente Zuidplas in Zuid-Holland, waar ze al ervaring hebben met zo'n type stembureau.

Verzorgingshuizen

Naast deze drie extra bureaus blijven de reguliere stemlocaties in tact. In de Hoprank in Peize, de Garve in Norg en De Hullen en De Noorderkroon in Roden worden wel extra stembureaus geopend. Daar mogen alleen mensen stemmen die er wonen, om te voorkomen dat andere kiezers bij de zorginstellingen naar binnen gaan. En ook hoeven de bewoners zo niet de deur uit om hun stem uit te brengen. In totaal zijn er tijdens de verkiezingen negentien stembureaus in de gemeente Noordenveld.

Mankracht

Landelijk is er een actie gestart om meer stembureauleden te zoeken. Vanwege de coronamaatregelen zijn meer mensen nodig om het stemproces hygiënisch en verantwoord te laten verlopen. Er waren eerst wat zorgen in de gemeente Noordenveld of het ging lukken om genoeg mensen te vinden, maar dat is volgens burgemeester Smid gelukt.

"We hebben enorm veel aanmeldingen gehad, dus veel mensen zijn bereid om te werken in het stembureau. We hebben op dit moment de verwachting dat alle stembureaus voldoende worden bemenst. Dat vind ik een mooi signaal en het laat zien dat in de gemeente een grote bereidbaarheid is om je maatschappelijk in te zetten."