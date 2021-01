Vermeende papegaaiendief blijkt ex-tbs'er

De 32-jarige Groninger die in oktober werd opgepakt vanwege de diefstal van papegaaien uit zes plaatsen in Drenthe en Groningen zat in het eindtraject van een tbs-maatregel. Dat bleek vanmiddag tijdens de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen.

De man werd begin oktober samen met een 34-jarige man uit Noordbroek opgepakt, nadat uit een volière in De Groeve zes papegaaien werden gestolen. Verder onderzoek leidde de politie naar een garagebox in de Groningse wijk Beijum, waar veertien papegaaien werden gevonden.

De 32-jarige man wordt verdacht van diefstallen in Borger, Gieterveen, De Groeve, Sappemeer, Veendam en het Groningse Alteveer. Behalve vogels gaat het volgens het Openbaar Ministerie ook om de diefstal van eieren. Over aantallen werd op de zitting niks bekendgemaakt. De verdachte was zelf niet in de rechtbank en zijn advocaat volgde de korte zitting via een telefoonverbinding. Of de man heeft bekend, is ook niet duidelijk.

Tbs met dwangverpleging

De Groninger werd in 2012 door de rechtbank in Zwolle tot celstraf en tbs veroordeeld voor een ernstig geweldsmisdrijf. Opvallend genoeg beëindigde de rechtbank Zwolle uitgerekend op 6 oktober, een dag na zijn arrestatie, na acht jaar de tbs met dwangverpleging. Dat besluit volgde op een zitting die twee weken eerder was geweest toen de man nog niet was opgepakt.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels beroep ingesteld tegen de beëindiging van de tbs-maatregel. De strafzaak over de vogeldiefstallen wordt op 16 februari inhoudelijk behandeld.

Lees ook: