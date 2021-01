Lockdown wordt verlengd tot 9 februari

Het kabinet heeft "grote zorgen" over de gemuteerde variant van het coronavirus die over is komen waaien uit het Verenigd Koninkrijk. De premier noemt de berichten daarover uit Londen, en ook uit Ierland, "alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt".

Ondernemers

In de persconferentie werden ook de ondernemers genoemd, die het tijdens de lockdown moeilijk hebben. Ministers zijn bezig om voor hen extra steunpakketten te realiseren.

Onderwijs

In het onderwijs blijven de uitzonderingen voor thuisonderwijs gelden zoals ze nu zijn, zoals eindexamenleerlingen. De leerlingen moeten vanaf nu wel anderhalve meter afstand houden, vertelt de premier. Het is de bedoeling om het basisonderwijs en de kinderopvang te openen op maandag 25 januari. Dat kan alleen als er meer bekend is over de Britse variant van het coronavirus. Het kabinet hoopt hier volgende week meer duidelijkheid over te geven.

Avondklok

In het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT) werd de mogelijkheid van een avondklok genoemd. Dit zou thuisbezoek, waarbij veel besmettingen plaatsvinden, en samenscholing tegengaan. Het kabinet zal zich verder laten adviseren door het OMT over de avondklok, of alternatieven. Rutte hoopt aanstaand weekend een advies van het OMT te ontvangen over de avondklok.

Reizen

Het wordt sterk afgeraden om naar het buitenland te reizen, in ieder geval tot en met maart. Ernstige familieomstandigheden of werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is kunnen daarop een uitzondering vormen.

De premier begrijpt dat deze situatie steeds moeilijker vol te houden is, "en dat is ook begrijpelijk. Toch moeten we doorzetten". Rutte noemde het vaccin 'licht aan het einde van de tunnel', maar benadrukte dat dat nog wel een paar maanden zou duren.

Britse variant

De Britse variant van het coronavirus zal waarschijnlijk de overhand krijgen in Nederland. Dat zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens de persconferentie. Nu is die virusmutant in Nederland nog maar verantwoordelijk voor een paar procent van het totaal aantal besmettingen, maar dat zal volgens De Jonge waarschijnlijk niet zo blijven. "Wie de dramatische berichten en beelden uit Londen op zich laat inwerken weet: het kan heel snel veel erger worden", aldus de minister. De Britse variant is voor zover bekend niet schadelijker dan eerdere coronavarianten, maar wel besmettelijker.