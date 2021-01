Drukke zomer helpt Drentse hotels door de crisis: 'We zijn optimistisch'

"Onze enige gast deze week checkte vanochtend bij ons uit. Nu zijn we dus weer helemaal leeg. Onze doelgroep bestaat met name uit actieve vijftigplussers, maar juist die groep is nu extra voorzichtig en blijft thuis. Ons hotel moet het bijvoorbeeld ook niet hebben van zakelijke klanten. Het lukt gelukkig nog wel om het hoofd boven water te houden en het team is nog compleet. Dat zal ook wel zo blijven. De zomer was heel goed. Van het geld dat we toen binnenhaalden, hebben we bewust weinig geïnvesteerd, zodat we dit nu kunnen gebruiken. We zetten ons pijlen op maart, dan hopen we de deuren weer te kunnen openen", vertelt Laura Oussoren van Hotel Het Witte Veen in Witteveen.

Begrip voor de maatregelen

Op de vraag hoe het gaat, reageert Wim Hegen van Hotel Hegen in Wezup optimistisch. "Ik ben sowieso niet zo van het klagen, maar ik sta er nog prima voor. Het is nu wel heel rustig, zeker de laatste paar weken. Maar de komende tijd zijn er wel weer wat zakelijke gasten. Ook ik heb geprofiteerd van veel klandizie in de zomer. Daar kan ik wel even mee vooruit. Het scheelt ook dat ik weinig personeel heb, dus daar heb ik geen grote kostenpost." Hegen heeft volop begrip voor de strenge coronamaatregelen. Zeker nu hij in zijn omgeving steeds meer coronagevallen voorbij ziet komen. Ook over de toekomst is de hoteleigenaar optimistisch. "Ik verwacht dit jaar weer veel mensen die in Drenthe op vakantie gaan." Hij rekent opnieuw op een topzomer.

'Collega's in restaurant- en cafébranche harder getroffen'

Ook Anton Zwart van de Eeserhof in Ees heeft goede hoop. "We hebben veel tijd over, dus we zijn het restaurantgedeelte gaan verbouwen. Op een paar gasten na zijn we leeg. Begrijpelijk, want geen enkele toerist wil naar een hotel om er vervolgens alleen maar te slapen. Het restaurant maakt de beleving. We verliezen een hoop geld, maar hebben goede hoop. Laten we vooral stilstaan bij de collega's in de restaurant- en cafébranche, die zijn natuurlijk veel harder getroffen. De lockdown geldt in een periode die voor een hotel - qua toeristisch seizoen - niet heel belangrijk is. Dat begint weer vanaf Pasen. Hopelijk kunnen we dan weer meer. Ik verwacht namelijk ook dit jaar weer veel toeristen die onze kant op komen."

Klussen, moestuin en varkens

Ook bij Bitter en Zoet in Veenhuizen wordt de tijd gebruikt om te klussen, vertelt Loes Talens. "Het is heel rustig. Onze hotelkamers en het restaurant zijn gesloten. Wel hebben we een aantal appartementen met faciliteiten, waardoor mensen zelfvoorzienend kunnen zijn. Daar wordt nog wel gebruik van gemaakt. Ook de kerstvakantie waren die goed bezet. We zijn blij met de goede zomer die we hebben gehad. Was die er niet geweest, dan hadden we er nu wel slecht voor gestaan. In de eerste coronagolf zijn we vooral binnen aan het klussen geweest. Ook nu zijn er nog wel klussen, maar we benutten de tijd ook voor het werken aan een moestuin bij het hotel en een veld waar onze eigen varkens lopen."