GGZ-verpleegkundige steelt ADHD-medicijn voor betere concentratie

Een voormalige verpleegkundige van GGZ Drenthe is veroordeeld tot een werkstraf omdat hij een paar maanden lang het ADHD-medicijn Ritalin stal bij de instelling in Assen waar hij werkte. De rechter veroordeelde de 23-jarige Assenaar tot zestig uur werkstraf, waarvan dertig voorwaardelijk.

Volgens de GGZ-instelling in Assen heeft de man tussen februari en mei vorig jaar in totaal 57 pillen gestolen. Zelf hield hij het op veertig. Toen het werd ontdekt, ontkende de man eerst, maar later gaf hij de verduistering toch toe. Hij werd op staande voet ontslagen.

Gestopt met studie en medicatie

De man stal de medicijnen, die voor patiënten bedoeld waren, en nam ze in om zich beter te kunnen concentreren, vertelde hij. Naast zijn werk volgde hij de studie HBO-Verpleegkunde. "Daar ben ik nu mee gestopt. Met de studie en met de medicatie", zei de Assenaar, die zelf geen ADHD heeft, tegen de rechter.

"Tijdens mijn mbo-opleiding waren er ook klasgenoten die het gebruikten om zich beter te kunnen concentreren. Zij hadden het over de voordelen. Ik stal het, omdat ik geen ADHD heb en er niet vanuit ging dat ik op recept zou kunnen krijgen", erkende hij. Naar eigen zeggen zag hij niet de gevolgen van de diefstal. "Ik heb er veel spijt van. Het was heel dom. Het gebeurde wel vaker dat iemand een pilletje mee naar huis nam en ik heb me er ook toe laten verlijden."

'Ernstig misdrijf'

De man zei ook dat hij de Ritalin wel eens had omgewisseld voor vitaminepillen. "Ik schaam me, ook tegenover mijn oud-collega's, omdat er onderzoek werd gedaan en zij ook verdachte zijn geweest." De rechter noemde het misdrijf heel ernstig en legde bewust een deel van de straf voorwaardelijk op, als waarschuwing voor de toekomst.

De man wil graag in de zorg blijven werken, maar of dat kan is de vraag. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt of hij zijn BIG-registratie, die nodig is om in de zorg te mogen werken, mag behouden. Of hij in zijn Verklaring Omtrent Gedrag houdt, is ook nog niet duidelijk. Daarover beslist het ministerie van Justitie en Veiligheid.