Scholen: 'Afstand is prima, achterstanden grootste angst'

Middelbare scholieren die naar school gaan (zoals nu de kwetsbare leerlingen of examenkandidaten) moeten onderling anderhalve meter afstand gaan houden. Drentse scholen maken zich ondertussen vooral zorgen over de achterstanden die leerlingen langzamerhand oplopen.

"Er zit altijd wel één verrassing in de persconferentie", stelt Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College in Assen. Het verlengen van de lockdown zag Klaverkamp wel aankomen, de anderhalvemeterregels verrasten hem.

Een van de locaties van het Dr. Nassau gaat morgen dicht, om het roostertechnisch in te richten. "Het is nog niet mogelijk om vanaf morgen alle lessen op anderhalve meter te geven. Daarvoor hebben we even ademruimte nodig", vervolgt Klaverkamp. "Als er 32 leerlingen in een klas zitten moet daarvoor een oplossingen gevonden worden. De examenklassen hebben zaken waarvoor leerlingen écht naar school moeten komen. Dat ligt nu wel op gespannen voet, maar daar komt ook wel weer een oplossing voor."

Politie

Als een politieagent door de gangen rennen, ziet Klaverkamp voorlopig niet zitten. "We zullen leerlingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dat hebben we de afgelopen tijd ook gedaan op het dragen van mondkapjes en het reinigen van de handen."

"Je weet echter hoe het gaat", vervolgt Klaverkamp. "Buiten de school vliegen ze elkaar soms ook om de nek. Dat zal binnen school ook een keer gebeuren, ondanks dat wij oproepen om afstand te houden. Moeten we dan als een politieagent door de school gaan lopen? Er zal best een vermanende opmerking klinken, maar ik verwacht dat de leerlingen er samen met de docenten uitkomen."

Hayo Bohlken, van de Algemene Onderwijsbond Noord, herkent dat beeld. "Pubers hebben niet altijd het besef hoe belangrijk het is om afstand te houden. Maar het moet wel strak gehouden worden. Anders is het niet verantwoord. Ik was al geen voorstander van de volle examenklassen, met de nieuwe mutaties moet het helemaal niet meer kunnen."

Corona-generatie

Op het Dr. Nassau College zijn alleen de 300 examenleerlingen op school. De overige 1500 leerlingen krijgen thuis onderwijs. Klaverkamp maakt zich over de handhaving van de anderhalvemeterregels daarom niet zo'n zorgen. "Ik maak me meer zorgen over de achterstanden", zegt hij. "Vorig jaar hadden we eerste corona-generatie. We moeten oppassen dat we niet een generatie de maatschappij insturen die niet het beste onderwijs gehad heeft. Je hoeft geen grote wetenschapper te zijn om dat te begrijpen. Afstandonderwijs kan normaal onderwijs nooit helemaal vervangen, maar komt een categorie leerlingen die daar bijna volledig op moet leunen. Dat is zorgelijk. Daarom moeten ook de docenten in het hbo en het wo hard werken om ze toch succesvol te laten worden."

Bohlken heeft veel contact met de hbo- en wo-bestuurders. "Dat wordt volgend jaar een heel groot probleem. Die schoolbestuurders merkten bij de vorige lichting al verschillen in niveau. Leerlingen die erg gemotiveerd zijn of veel steun krijgen van ouders redden het. Voor grote groepen geldt dat niet."

Coulance

Volgens Klaverkamp kom je er niet met coulance alleen. "Natuurlijk zijn we coulant, maar daarmee verdoezel je alleen iets. Ik zeg niet dat we naar leerlingen naar zomerkampen moeten sturen, maar er komt een lichting aan met een achterstand. Daar moet je iets mee. Als ze iets niet gehad hebben, krijgen ze daar last van. Hoe langer de lockdown duurt, hoe erger dit wordt. Ik maak me vooral zorgen om de leerlingen in de bovenbouw. Daar hebben we straks nog weinig tijd om de achterstanden in te perken. Dit vind ik grotere problemen dan die anderhalve meter. Dat lossen we wel op. Ik ben geen doemdenker, maar van die achterstanden word ik wel zenuwachtig."

Onder de radar

"Het grootste gevaar is dat de aansluiting verloren wordt", vreest Bohlken. "Ik hoor vooral uit stedelijke gebieden dat ze moeite hebben om leerlingen in het zicht te houden. Als de situatie thuis ook kwetsbaar is, is het risico dat bepaalde leerlingen niet meer terugkeert in het onderwijs. Dat worden dropouts. De school is voor dat soort kinderen een stabiele factor. Sommige leerlingen pak je bij de arm en wijs je de goede weg. Dat ben je nu kwijt. Veel leerlingen verdwijnen onder de radar. Lekker uitslapen en chillen op straat is voor sommigen erg verleidelijk."

