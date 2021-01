Dick Lukkien na nieuwe tik: 'Ik blijf strijdbaar'

"Ik ben hartstikke strijdbaar en voel me ook enorm gesteund door de clubleiding. Er zijn altijd situaties dat je daar op terug moet komen, maar dat moment heb ik nu nog niet."

Ook voelt Lukkien niet dat de spelers geen vertrouwen meer in hem hebben of dat spelers niet meer voor hem door het vuur gaan. "Ik geloof er niet in dat spelers het veld opstappen en niet hun best willen doen. Absoluut niet. Natuurlijk is het lastig om hier uit te komen, maar we zitten hier samen in en we gaan hier samen uitkomen. In ieder geval proberen."