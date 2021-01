Drentse kringloopwinkels: 'Goederen meer dan welkom'

Bij de branchevereniging zijn in totaal 214 kringloopbedrijven bij zijn aangesloten. Op een doordeweekse ochtend staat bij de Drentse kringloop de teller op zeven inbrengers als de winkel al 2,5 uur open is.

"Bij een vestiging als Assen wordt altijd heel veel ingebracht, altijd meer dan 100 brengers per dag. Dat is nu 30 tot 35 brengers; aanzienlijk minder. En tijdens de eerste lockdown ging het om meer dan 150 brengers per dag. Toen was het aanzienlijk drukker dan tijdens de gewone winkeltijd", zegt Heidi Pronk, bedrijfsleider van de filialen Assen, Emmen, Hoogeveen en Roden.

Drent voorzichtiger

In de hal van het Asser filiaal is nog ruimte zat om spullen op te slaan, terwijl de winkel al vier weken dicht is. Dus er gaat niets uit. "Wij zijn open. Als het goed, schoon en netjes is en geschikt is voor hergebruik, dan kunnen mensen spullen komen brengen. Graag zelfs", zegt Erik Vestering, filiaalleider Assen.

Het beeld is voor alle vier Drentse vestigingen gelijk. Hoe kan dat nou, dat de inbreng in Drenthe zo laag is terwijl er een innamestop dreigt bij kringloopwinkels elders in het land? "Ik kan het alleen maar wijten aan het feit dat de Drent wellicht voorzichtiger en braver is vanwege corona. Zo van, ga ik er nu uit? Of misschien heeft de Drent ook wel minder spullen in huis als voorraad om weg te geven; dat het een financieel verhaal is. Of iets anders dat ik nu niet kan verzinnen. Maar ik vind het wel bijzonder dat we daarin afwijken, zowel in Assen, als in Emmen, als in Hoogeveen en Roden."

Het personeel hoeft zich nog niet te vervelen. "Ze kunnen bijvoorbeeld de ramen lappen, kauwgom van de vloer halen, dingen repareren, vloerpanelen leggen en de boel anders inrichten", zegt Vestering.

Het resultaat is een winkel die er spic en span uitziet. Het lijkt wel alsof je in een design woonwinkel rondloopt. Waarschijnlijk heeft de winkel er nog nooit zo netjes uitgezien. "Dat klopt. Wij staan er wel bekend om dat de winkel er netjes uitziet, maar nu is het echt optimaal. Zeker", aldus Vestering.

Ontslagen zijn er nog niet gevallen, maar tijdelijke contracten worden niet verlengd. Pronk zegt te hopen die mensen meteen weer opnieuw aan te kunnen nemen als de deuren weer opengaan. Want dan verwacht ze een stormloop. "Ik verheug me op dat moment. Ik kan niet wachten", besluit Pronk.