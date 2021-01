Reisbranche hoopt op nuance van kabinet

"Voor ons was het niet helemaal nieuw", vertelt directeur Henk van der Kooi van BBI Travel in Eelde. Tijdens de persconferentie van maandag 14 december, toen Nederland in lockdown ging, werd dit advies al afgegeven tot half maart. Nu dus tot en met maart.

Brief aan Rutte

Van der Kooi begrijpt dat we er met elkaar alles aan moeten doen om het coronavirus terug te dringen, maar vindt dat de premier in zijn toespraak een nuance vergeet aan te brengen: reizen kan niet, boeken kan wél. "Daar heb ik moeite mee." Hij schreef hierover dan ook een brief naar premier Rutte, in de hoop dat dit veranderd wordt.

Die nuance over het boeken is ook wat Annie Veenema, eigenaar van reisbureau Travel XL in Borger en Rolde, het meest tegenvalt na het horen van de persconferentie. "En dat het overkwam alsof ze zeiden 'de Nederlanders reizen er nog op los'. Dat zie ik soms ook in de media. Dan denk ik: 'Niet via ons, in ieder geval'."

Op de site van de Rijksoverheid is te lezen: "Blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen tot en met maart. Voor reizen binnen en buiten Nederland geldt: reis alleen bij ernstige familieomstandigheden of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is."

Wel informeren, niet boeken

Volgens Veenema hebben veel touroperators het nu zo geregeld dat mensen gegarandeerd hun geld terugkrijgen wanneer hun reis niet door kan gaan vanwege corona. "Wij doen dan ook alleen boekingen waarbij zowel de klant als ons reisbureau geen risico loopt." Ze ziet dat mensen komen informeren voor de zomervakantie of de herfstvakantie, maar nog niet boeken.

BBI Travel stelde de eerste vluchten naar Scandinavian Mountains Airport in Zweden begin december met een jaar uit. Sommige mensen die toen geboekt hadden, hebben een nieuwe boeking gemaakt voor volgend jaar. "Een pleister op de wond", noemt Van der Kooi het. Ook bij BBI Travel komen er wel mensen informeren naar reizen. "Sinds het vaccineren begonnen is, komen mensen informeren naar reizen in juli of augustus. Het gaat dan om reizen naar landen zoals IJsland, Zweden en Noorwegen, met een strikt covid-beleid", vertelt Van der Kooi.

De directeur vindt dat de overheid ook moet nadenken over wat er gaat gebeuren als mensen eenmaal gevaccineerd zijn. "Hoe gaan we dat dan doen? Een papiertje met daarop een sticker om te kunnen reizen zal toch niet volstaan?"

Steun voor de reisbranche?

Nederland ging voor het eerst in lockdown in maart 2020. "Reisbureaus hebben op dit moment al bijna een jaar geen inkomen. Er zijn bedrijven die nu tegen het punt aanlopen waarop ze omvallen", signaleert Van der Kooi. Daarbij doelt hij vooral op de kleine en middelgrote bedrijven.

Veenema heeft twee reisbureaus en bestaat al twintig jaar, maar ook zij zegt dat 'dit niet tot in de lengte van dagen door kan gaan'. "We teren op onze reserves. Het is sneu geld, uit je eigen spaarpotje." Veenema hoopt dat de reisbranche ook meegenomen wordt in de extra steunpakketten die worden voorbereid, omdat de reisbranche afgelopen jaar wel gewerkt heeft om de afgelaste reizen goed af te handelen, maar niet of niet veel inkomsten heeft gehad.

'Meivakantie niet op agenda'

Van der Kooi heeft de meivakantie in elk geval niet meer op zijn agenda staan. "Misschien kunnen we vanaf 1 juni wel meer, maar ik verwacht dat het wel 1 juli wordt." Veenema weet zeker dat het reizen wel weer op gang komt. Maar wanneer? Daar durft ze niets over te zeggen. "Sommigen zeggen in augustus, september of oktober kan het toch wel weer? Maar niemand weet het antwoord. Hopelijk lukt het deze zomer weer."

