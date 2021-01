Corona treft Wildlands hard: 40 procent minder bezoekers

558.000 bezoekers voor Wildlands in coronajaar (Rechten: RTV Drenthe/Roy Schutte)

Dierentuin Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft afgelopen jaar 40 procent minder bezoekers gehad dan in 2019. Dat maakte het park vanochtend bekend. Er kwamen 558.000 bezoekers in 2020, ten opzichte van 930.000 in 2019. Volgens het park is dit het gevolg van de coronacrisis.

Het park is momenteel weer gesloten vanwege de lockdown, net als in maart. Daarnaast heeft de dierentuin ook te maken gehad met de beperkingen, door de maatregelen die het moest nemen. Het maximaal aantal bezoekers dat het park binnen mag laten als het open is, zijn 5000 mensen. Normaal gesproken in de drukke periode kunnen er maximaal 10.000 bezoekers naar binnen.

Noodfonds

De financiële impact van 2020 is nog niet duidelijk, omdat er nog geen duidelijkheid is over de verdeling van het noodfonds vanuit het Rijk van 39 miljoen euro. Wildlands verwacht dat dit eind februari bekend zal worden. Dan maakt het park de financiële balans op.

Ondanks de coronacrisis, is directeur Erik van Engelen hoopvol: "We hebben ons als park zeer wendbaar getoond en ons snel aangepast aan de nieuwe omstandigheden. We hebben de kosten onder controle kunnen houden."

Begin december werd het dieradoptieprogramma opgezet, inmiddels zijn er ruim 300 pakketten gekocht. "We hebben veel steun gekregen vanuit onze directe omgeving, provincie en gemeente. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Ook al weten we dat 2021 nog een echt jaar van overleven wordt."

Dit jaar is een jubileumjaar voor Wildlands. Het park bestaat 5 jaar. Ook wordt er in het voorjaar een baby-olifantje verwacht. De plannen voor het jubileumjaar worden later bekend gemaakt.

