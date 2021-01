Kunstproject Pixi dooft lichten in bos bij Boomkroonpad

Aan de bomen in het bos hangen ruim tweeduizend houten kastjes met lampjes erin. Die lichten op als je er in het donker langs wandelt. De route is zo'n drie kilometer lang en op drie plekken hangen ongeveer zevenhonderd lampjes bij elkaar. Daar worden de bezoekers getrakteerd op een speciale lichtshow.

Lichtjes als vuurvliegjes

"Bezoekers krijgen bij het buitencentrum een lantaarn die bestaat uit een lampje en een zendertje", legt Harry Dekker van Staatsbosbeheer uit. "In de kastjes aan de bomen zit ook zo'n ledlampje met een antenne. Die lampjes reageren allemaal op elkaar, zodat ze je door het bos leiden. Op drie plekken hangen heel veel lampjes die de natuurlijke beweging van vuurvliegjes of een zwerm spreeuwen nabootsen. Het is een uniek kunstwerk."

Het ruim tweeduizend lampjes tellende kunstwerk is bedacht en ontwikkeld door kunstenaarscollectief WERC in Groningen. Met Staatsbosbeheer is gekeken naar de beste plek om de kastjes op te hangen en dat bleek in het bos bij Drouwen. De wandelroute begint en eindigt bij het Boomkroonpad. De lampjes hingen er elk jaar vanaf de herfstvakantie tot begin januari. Op vrijdag- en zaterdagavond was het kunstwerk te bezoeken.

Veel bezoekers

Pixi is in 2016 aangekocht dankzij een bijdrage van de provincie Drenthe. Sindsdien heeft het project bijna 5.500 bezoekers getrokken. "Afgelopen seizoen, tijdens de coronacrisis, was het zelfs nog populairder dan de jaren ervoor", vertelt Dekker. "Door de lockdown hebben we helaas niet alle avonden kunnen benutten. 700 reserveringen konden niet doorgaan, maar uiteindelijk hebben 980 bezoekers wel kunnen genieten van de lichtroute."

Harry Dekker vertelt over het lichtkunstwerk Pixi:

De lampjes geven alleen licht in de kleuren wit en rood en daar is over nagedacht, weet Dekker. "Deze kleuren zijn het minst schadelijk voor de natuur en de nachtdieren. Groen licht schrikt bijvoorbeeld vleermuizen af. Omdat het broedseizoen van de uilen rond februari begint, stoppen we de maand ervoor altijd met het lichtproject." Een ecoloog controleert daarbij de invloed van het kunstwerk op de natuur.

Deze week worden de lampjes weer van de bomen gehaald en dat gaat niet zomaar. "Sommige kastjes hangen heel hoog, zoals bij het Boomkroonpad. Daarvoor gebruiken we een hoogwerker, maar de rest doen we met een ladder. Gelukkig krijgen we hulp van vrijwilligers en het kunstenaarscollectief."

Vervolg of niet?

Na deze week gaan Staatsbosbeheer, de provincie en kunstenaarsgroep WERC om tafel om het vierjarige project te evalueren. Dekker hoopt dat er een vervolg komt: "Juist omdat het erg populair blijkt en we dit jaar zoveel mensen hebben moeten teleurstellen, zou het mooi zijn om het nog een jaar te doen."

