GGD-arts: 'Ik zou graag aan de lopende band vaccineren'

Wat zit er in het coronavaccin?

"In het vaccin zit een beetje van de genetische code van het virus, maar niét het virus zelf. De code zit ingepakt in een soort vetbolletje en het lichaam plakt daar een eiwit aan vast. De code wordt vertaald en je lichaam maakt daar een afweerreactie op. Er worden dus immuunstoffen opgebouwd, en dat is goed. Als het echte virus binnenkomt, dan weet je lichaam hoe het moet reageren."

Kan het vaccin je DNA veranderen?

"Nee, want er wordt ook geen DNA in je lichaam gespoten. Het is een code, waar een immuunreactie van je lichaam op volgt. Er wordt niks in je DNA toegevoegd. In feite worden eiwitten in je lichaam gespoten en die zitten eigenlijk ook al in je lichaam. Op die eiwitten wordt gereageerd."

Moet je betalen als je je laat vaccineren?

"De overheid betaalt de rekening, je krijgt dus ook geen rekening die op de deurmat valt. Ook hoef je niet te betalen als je een coronatest gaat doen. Dat geldt zowel voor een PCR- als een sneltest."

Wat zijn de bijwerkingen van het coronavaccin?

"De bijwerkingen bestaan uit twee delen. Je voelt de prik en je voelt iets in je lijf. Er gaat namelijk een naald door je huid heen. Daarnaast kun je in je lijf ook wat voelen. Bekende bijwerkingen zijn wat roodheid en zwelling op de plek waar je geprikt wordt. Ook kun je spier- en hoofdpijnklachten krijgen en wat vermoeid worden. De meeste bijwerkingen duren tussen de 24 en 48 uur. Als je griepverschijnselen krijgt na je inenting, moet je wel opletten, want dan kan het zijn dat je toch corona hebt gekregen." Het lichaam heeft na het toedienen van het vaccin dan nog niet voldoende bescherming opgebouwd, waardoor je alsnog besmet kunt raken. "Bij griepachtige klachten moet je dan ook een coronatest doen."

Je lichaam heeft na die eerste vaccinatie dan simpelweg nog niet de kans gehad om een goede bescherming op te bouwen.

Is er nu genoeg vaccin beschikbaar?

"Het coronavaccin is nu beperkt beschikbaar. Elke GGD-regio krijgt een beperkt aantal vaccins. De Gezondheidsraad heeft advies gegeven welke groepen het best als eerste gevaccineerd kunnen worden. Uiteindelijk wordt de definitieve keuze gemaakt door het ministerie en dat voeren wij uit. Ik zou graag meer doen en aan de lopende band vaccineren, als dat kan."

Waar kan ik mij laten vaccineren?

"Als je het landelijke nummer belt kun je aangeven waar je voorkeur naar uitgaat waar je je kan laten vaccineren. In Assen hebben we bijvoorbeeld Friezen gevaccineerd die werken in Drenthe. En als je woont in Drenthe, maar werkt in Zwolle, kun je je in die stad laten vaccineren. Ook kan de wijze waarop gevaccineerd wordt veranderen. Zo kunnen in de provincie straks meer plekken komen waar ingeënt wordt."

Er zijn veel meer vragen beantwoord door GGD-arts Jac Korsten. Bekijk hieronder de video met alle vragen en antwoorden:

