Burgemeester Midden-Drenthe over treinongeval: 'Vreselijk ongeluk'

Burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe heeft haar medeleven betuigd aan de nabestaanden van het spoorwegongeluk gisteren in Wijster. Dat laat Damsma weten in een brief aan de gemeenteraad

Bij het ongeluk op de onbewaakte spoorwegovergang kwam gisterochtend een 57-jarige vrouw om het leven. Zij woonde vlak naast het spoor en had samen met haar man al jaren een conflict met spoorbeheerder ProRail over het aanpassen van de overgang.

De gemeente bemiddelt in die zaak, maar zegt verder niet veel te kunnen doen. "Alle onbewaakte spoorwegovergangen op gemeentegrond hebben we al aangepakt", vertelt een woordvoerder desgevraagd. "Bij deze zaak kunnen we alleen maar bemiddelen."

Geen overeenstemming

De overgang aan het Looveen, waar de vrouw gisteren omkwam, is de enige die nog onbewaakt is. "ProRail is, met onze ondersteuning, al dertien jaar in gesprek met de betreffende perceeleigenaar over mogelijke oplossingen", schrijft de burgemeester in de brief. De spoorwegbeheerder stuurt daarbij aan op het volledig opkopen van de grond, maar kwam er met het slachtoffer en haar man tot nu toe niet uit.

Burgemeester Damsma hoopt de gesprekken in de toekomst weer op te kunnen starten.

