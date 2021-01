Klompenmuseum zoekt adoptie-ouders om broek op te houden

"De meeste mensen denken dat ze weten wat klompen zijn, maar daar komen ze pas achter als ze bij ons zijn." Bertus van den Hof weet het zeker: klompen zoals in het Klompenmuseum in Eelde staan hebben wij, gewone stervelingen, nog nooit gezien. En wie wil, kan zo'n bijzonder paar klompen adopteren om het museum te steunen.

Zoals alle musea zoekt ook het Klompenmuseum naar manieren om wat geld binnen te krijgen nu de deuren gesloten moeten blijven. Nou waren ze dat in de winter wel al gewend, want dan is het museum toch al dicht om een nieuwe tentoonstelling in te richten. Maar dit keer is toch alles anders.

Jubileumtentoonstelling

Voor het afgelopen jaar had het museum het beste klompje voorgezet in een jubileumtentoonstelling met de titel Hout Couture. Want de standaard gele klomp is natuurlijk de traditionele 'wooden shoe' waar Nederland internationaal bekend mee is, maar er is veel meer. En dat stond vanwege de dertigste verjaardag van het museum keurig tentoongesteld.

Maar ja. De deuren bleven vooral dicht, afgelopen jaar. Zo'n tien procent van het normale aantal bezoekers kwam dit jaar naar Hout Couture. En de euro's in het kassalaatje bleven dus ook achter bij normaal. "Als museum krijgen wij geen subsidie van gemeente of provincie, dus we moeten onze eigen broek ophouden", vertelt Van den Hof. "En dan probeer je van alles te bedenken om toch wat inkomsten binnen te krijgen. Toen dachten we: we hebben zoveel mooi materiaal. Laat mensen dat adopteren, dan steunen ze ons en kunnen ze er ook nog iets leuks mee doen."

Internationale klompencollectie

Op de Hout Couture-tentoonstelling zijn bijzondere exemplaren te zien. Het is een museum, dus er zijn ook oude klompen. "Die zijn in de oorlog gemaakt en door soldaten meegenomen naar hun eigen land. Die worden nu weer geschonken, en komen naar Eelde."

Maar er is ook nieuw materiaal, en niet alleen uit Nederland, zegt Van den Hof trots: "Nieuwe klompen van ontwerpers uit Tsjechië, Duitsland, Engeland. Er waren ook klompen uit Pakistan, maar die zijn weer terug om daar in een nationale tentoonstelling te staan."

Klompen adopteren

Daarom worden de klompen aangeboden voor adoptie. Nee, u krijgt ze niet in huis, ze blijven natuurlijk in het museum. Maar de adoptie-ouders van een paar klompen krijgen er wel een ingelijste foto van. "Bedrijven kunnen de foto natuurlijk ook gebruiken voor hun goodwill. Op de balie van het bedrijf bijvoorbeeld, om te laten zien 'dit doen wij'. En de dag na de opening van een nieuwe expositie, meestal rond Pasen, hebben we een speciale dag voor de mensen die ons steunen", aldus Van den Hof.

Adopteren kan in verschillende categorieën, met bijbehorend prijskaartje. Hoe exclusiever de klomp, hoe meer de adoptie kost. En hoe beter het museum die eigen broek kan ophouden en zodra het kan al het moois weer aan bezoekers kan laten zien.

Rondkijken in het museum kan trouwens in coronatijd ook, al is het dan virtueel. Het museum heeft een virtuele tour gemaakt, die je hier kunt bekijken.

