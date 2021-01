Ook het circus geeft online les

"We moeten er het beste van maken in deze tijd", vindt circusjuf Yentl Hijmans. "Aangezien we weer in lockdown zitten, geven we weer online les via Zoom." Tijdens de eerste lockdown experimenteerde de circusschool ook al met online lessen.

Kinderen krijgen onder meer les in jongleren. "Dat kan met jongleerballetjes of een paar sokken", vertelt Hijmans. Behalve deze oefeningen, krijgen de kinderen ook conditie-oefeningen en veel acrobatiek.

'Kinderen hebben het nodig'

"Je moet onze leden toch iets bieden", zegt Hijmans. "Je merkt dat kinderen het nodig hebben." De online lessen zijn in samenwerking met jeugdcircussen in Groningen en Leeuwarden. "Sommige leerlingen gingen van vijf keer per week les ineens naar nul. Dat kan gewoon niet."

Voor veel kinderen die bij Okidoki circusles krijgen, is dit een sport. Toch zitten willen sommigen er ook hun vak van maken. Zo is te zien in deze video:

Maar of dat niet gevaarlijk is, circusoefeningen doen in huis? "Ik heb heel vaak zelf dat ik de tafel of prullenbak raak of mijn beker omgooi", bekent Hijmans. "Maar bij kinderen gaat het verrassend goed. Ze weten over het algemeen heel goed wat ze wel of niet kunnen. Ik zeg dan ook: Doe iets waar je je veilig bij voelt."

Okidoki probeert van alles om de kinderen toch betrokken te houden. "Circus is ook heel erg samen en verbonden zijn met elkaar, dat kan niet via internet. Je kan wel het bewegen samen doen, elkaar een trucje leren", zegt Hijmans. Inmiddels maakt de circusschool een eigen wekelijks journaal voor de kinderen die er les krijgen.