Het Hamelhuys in Assen sluit de deuren

Het Hamelhuys in Assen, een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten, sluit per 1 maart de deuren. Dat vertelt initiatiefnemer en directeur Josje Hamel in een videoboodschap op de Facebookpagina van het Hamelhuys. Hamel kampt voor de tweede keer met een burn-out.

"Ik ben moe. Niet doodmoe, maar door en door moe. Dit is de meest korte samenvatting van een proces dat al een paar jaar in mij gaande is", vertelt ze. Tien jaar geleden was Hamel zelf kankerpatiënt. Ze werd afgekeurd voor haar werk en startte het inloophuis. Niet alleen in Assen, maar ook in Groningen.

'Droom verwezenlijkt'

Het besluit om te stoppen valt Hamel zwaar. Het inloophuis was een verwezenlijking van haar droom. "Ik wilde een samenwerking tussen vrijwilligers, stagiaires en betaalde krachten, waarbij iedereen professional was. Ik wilde een heel breed aanbod. Ik wilde een gemeenschap vormen, waarin geven en nemen niet op een goudschaaltje hoefde en waar geld niet leidend is. Waar warmte, veiligheid en verbinding is. Waar iedereen mag groeien en bloeien. En dat is gelukt, samen met een hele grote groep vrijwilligers." Hamel heeft ervoor gekozen om 'te doen wat ik anderen al jaren aanraad: voor mezelf zorgen'.

Hoe nu verder?

Vaste gasten worden, afhankelijk van de coronamaatregelen, individueel of per tweetal uitgenodigd om over het nieuws te komen praten. Als geen andere organisaties zich melden die de huizen in Assen en Groningen willen overnemen, wordt per 1 maart begonnen om de huizen op te ruimen. De stichting zal dan worden opgeheven en de baten zullen ten goede komen aan een ander goed doel voor kanker.

