Djammen: De swingende blues van GG and the Cruisers

"Wij maken in principe blues, alleen het swingt", verklaart contrabassist Hans Niemeijer hun muziek. "Wij vinden swingen lekker en dat vindt het publiek ook lekker." Zanger en gitarist Henk de Ruiter vult hem aan: "Ik heb ook een hekel aan slow-blues. Dat doen we eigenlijk ook niet."

Naar Amerika

De mannen zijn sinds 2015 bij elkaar. Het begon ooit als gelegenheidsband voor de Asser Bluesdagen, maar de formatie bleek meer dan dat. Wat volgende was een album, 'Suitcase'. Maar het moest meer worden dan enkel een bluesplaat en dus besloten de vier heren om in het vliegtuig te stappen, op naar de Sun Studio's in Memphis Tennessee.

"Elvis is daar natuurlijk ontdekt", vertelt Niemeijer, "en die microfoon staat daar ook nog. Heb jij daar door gezongen? Volgens mij wel hè", vraagt hij aan de Ruiter. "Nee", antwoord hij. "Zeg nou ja, dat is toch mooi voor het verhaal", grapt de contrabassist. "Ik stond wel op zijn kruisje", vult De Ruiter aan. Het kruisje waarop Elvis stond te zingen in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Blue Wonder

De mannen zijn druk bezig met een nieuwe plaat, na het bescheiden succes van het Sun Studio-album. Maar waar die opgenomen moet worden na de opnames in de befaamde studio's is lastig. "Bedenk maar eens wat nog beter is", aldus De Ruiter.

Wat wel zeker is, is dat één van de nieuwe nummers Blue Wonder gaat heten. Het verwijst naar een verhaal uit Hoogeveen, waarin Niemeijer een toevallige automobilist wilde helpen met het ontdooien van zijn voorruit. In plaats van een middel om te ontdooien greep Niemeijer per ongeluk een fles Blue Wonder schoonmaakmiddel. "Het begint me daar een partij te schuimen", lachen de mannen.

Wanneer het nieuwe album klaar moet zijn, dat is nog een goed vraag. "Voorjaar", twijfelt De Ruiter. "Zomer. Najaar", de mannen lachen.

Dát het album eraan komt is zeker. Wanneer dat is niet.