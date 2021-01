Petitie voor buslijn Zuidlaren - Annen 500 keer ondertekekend

De buslijn is in het ware in tweeën geknipt. Lijn 51 rijdt de oude route tussen Groningen en Zuidlaren en lijn 52 heeft het deel van de route tussen Assen en Annen overgenomen. Drie haltes tussen Annen en Zuidlaren, in het gehucht Schuilingsoord en de Zuidlaarder wijk Zuides, zijn geschrapt.

Scholierenroute

Lijn 51 was populair bij forenzen, maar vooral bij middelbare scholieren uit Annen, Zuidlaren en de omliggende plaatsen. De bus stopte in de buurt van middelbare scholen in Assen, Haren en Groningen. Initiatiefnemer Michiel van den Oever van de petitie baalt ervan dat zijn dochter nu niet meer met lijn 51 naar haar school kan. "Het was een hele goede verbinding van de dorpen naar de scholen, maar inmiddels is de kwaliteit van de busverbinding verminderd. In mijn ogen staat het buitengebied nu in de kou", zegt Van den Oever.

Reizigers moeten nu één of twee keer overstappen, waardoor de reis een kwartier tot een half uur langer duurt. Er rijdt nog wel een bus tussen Annen en Zuidlaren, die ook doorrijdt naar Groningen. Om met behulp van die lijn 5 de oude route te kunnen volgen, moet je als reiziger wel overstappen in zowel Annen als Zuidlaren. Wie dat niet wil, zal met de fiets naar een van de haltes in Zuidlaren of Annen moeten rijden waar één van de twee bussen nog wel stopt.

Volgens Van den Oever is lijn 5 voor scholieren een stuk minder handig dan de oude buslijn. Van de Oever: "Lijn 5 rijdt vanaf Zuidlaren over de N34 naar het hoofdstation in Groningen, maar stopt niet meer bij de scholen in Haren en Groningen. Je moet dus op het hoofdstation overstappen voor de bus die wel langs school rijdt." Daarnaast ontbreekt volgens Van den Oever nu de directe lijn vanuit Annen naar revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren. Vanuit Assen en Groningen kunnen reizigers daar nog wel rechtstreeks komen.

'Coronakeuzes'

Volgens de initiatiefnemer van de petitie heeft het OV-bureau Groningen Drenthe, dat jaarlijks de dienstregeling vaststelt, keuzes moeten maken door de coronacrisis. Van den Oever: "Ze mailden dat ze moeten bezuinigen doordat ze minder inkomsten hebben vanwege corona, omdat er minder mensen van de bus gebruikmaken. Volgens hen treft het aanpassen van lijn 51 maar een beperkt aantal mensen, maar dat is altijd zo in het buitengebied."

Van den Oever wil zijn petitie op korte termijn aanbieden aan de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo, in de hoop dat lijn 51 weer de oude route gaat rijden.