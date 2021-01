Vanaf maandag eerste vaccinaties in gehandicaptenzorg: 'Blij met perspectief'

Ook Cosis - een instelling voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking - wilde begin januari de eerste uitnodigingen de deur uit laten gaan. Maar de instelling kreeg te horen dat daarmee nog even gewacht moest worden. "Wederom wordt de gehandicaptenzorg niet serieus genomen", oordeelde Ria Stegehuis, voorzitter van de raad van bestuur.

Toch wordt er nu meer perspectief geboden aan de gehandicaptenzorg: zorgminister Hugo de Jonge gaf meer duidelijkheid over het vaccineren van zorgmedewerkers. Zo wordt vanaf volgende week maandag begonnen met het vaccineren van 7500 bewoners van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat aantal moet in de weken daarna oplopen tot ongeveer 35.000 mensen.

Blij met erkenning

Stegehuis is blij met de erkenning van minister De Jonge. "Dat geldt ook voor het nieuwe perspectief en tijdspad dat we hebben gekregen." Stegehuis vond het vervelend dat de eerdere vaccinatiestrategie van het kabinet omgegooid werd. "Dan reken je erop dat je aan de beurt bent, maar dan gebeurt het niet."

Ook wijst ze erop dat maandag wordt begonnen met het vaccineren van een kleine groep. "Dat gebeurt bij vijf instellingen in de gehandicaptenzorg. Dat zijn er niet veel, maar het is een start. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van het aantal vaccins dat beschikbaar is."

Kwetsbaren moeten inenting krijgen

Naast dat de gehandicaptenzorg eerder aan de beurt komt, verandert ook de groep die eerst gevaccineerd wordt. "Er wordt nu eerst begonnen met het inenten van de cliënten. Dat zou eerst bij medewerkers gebeuren. Dat vinden we prima, want we moeten met elkaar kijken wat de meest kwetsbare groepen zijn en ervoor zorgen dat zij als eerst gevaccineerd worden", aldus Stegehuis. "Dat is onze belangrijkste oproep."

Ze benadrukt hoe belangrijk het vaccineren is. "Bij Cosis zijn tot nu toe honderd positief geteste mensen bekend op 31 verschillende locaties. Daar werken onze mensen onder beperkende omstandigheden en met beschermend materiaal. En de cliënten begrijpen de anderhalve meter afstand niet, terwijl ze wel de nabijheid en individuele verzorging van ons nodig hebben. Voor hen is het heel verwarrend."

