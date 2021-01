FC Emmen door de mangel: 'Het aankoopbeleid is een groot drama'

Voor de zoveelste keer dit seizoen beleefde FC Emmen een treurige dag. Heracles Almelo, bepaald geen hoogvlieger in de eredivisie, won gisteren met twee vingers in de neus van de Drentse hekkensluiter. Drie goals werden gemaakt door Sinan Bakis, de spits die tot gisteren nog geen treffer had gemaakt dit seizoen. "Dat kan toch helemaal niet", steekt oud-spits van FC Emmen Michel van Oostrum van wal. "Als hij (Bakis, red.) een beetje scherp was, had-ie er vier of vijf kunnen maken."

'Het is lusteloos'

De inmiddels in Lelystad woonachtige Van Oostrum is absoluut niet te spreken over hoe de ploeg van trainer Dick Lukkien gisteren voor de dag kwam. Het meest stoorde hij zich nog aan de openingstreffer van Heracles, die viel uit een corner. "Degene die de bal binnenschoot, was niet de enige die vrijstond. Bij een corner mag één speler al niet vrij staan, laat staan drie. Dat zijn de dingen waardoor je achter de feiten aanloopt. Dat baart echt zorgen. Het is lusteloos."

Van Oostrum vormde in de jaren negentig bij FC Emmen een spitsenkoppel met Martin Drent. De kopsterke Drent, in Emmen woonachtig, sluit zich aan bij de woorden van zijn voormalige collega. Hij ziet een angstige ploeg met weinig vertrouwen. "Het lijkt of ze zomaar wat doen", zegt hij. "In balbezit was het dramatisch, ik heb niks goeds gezien. Hoewel, de eerste 20 minuten waren nog best aardig, maar daarna stortte het zó gigantisch in."

Drent is van mening dat er kwaliteit genoeg is in de selectie. FC Emmen heeft met Sergio Peña, Glenn Bijl, Michael de Leeuw en Anco Jansen goede spelers in huis, vindt hij, zeker als je het vergelijkt met de concurrerende clubs. Het wordt volgens hem tijd dat de spelers tot het gaatje gaan om de club uit deze benauwde situatie te helpen. "De trainer stond altijd bokje voor zijn spelers, nu moet het een keer andersom zijn. Niet voor 95, maar 100 procent."

Peña is het type dat in een draaiend elftal goed mee kan, maar een elftal op sleeptouw nemen kan hij niet." Oud-trainer Azing Griever

Aankoopbeleid onder de maat

Volgens Van Oostrum gaat het niet alleen op het veld mis bij FC Emmen. Het aankoopbeleid is in zijn ogen zwaar onvoldoende; geen enkele nieuwe speler is een aanwinst gebleken. "Het aankoopbeleid is een groot drama aan het worden", zo uit hij zijn forse kritiek. "Op welke gronden zijn nieuwe spelers gekocht? Door wie zijn ze gescout, wie trekt ze aan? Daar is een berg geld aan verloren. Ricardo van Rhijn speelt onherkenbaar, hij is verdorie international geweest. Je kunt alles op het bordje van de trainer neergooien, maar het aankoopbeleid vind ik zorgwekkender dan de stand op de ranglijst. Je kunt er natuurlijk een keer naast zitten, maar niet met alle aankopen."

Azing Griever uit Erm, succesvol trainer van FC Emmen in de jaren negentig, heeft eveneens kritiek op de zaken die FC Emmen in de zomer deed op de transfermarkt. Hij vindt dat de club onvoldoende heeft ingespeeld op het vertrek van spits Jafar Arias. "Als je geen aanspeelpunt hebt, moet je spelen met snelheid in de voorhoede, maar Jansen en De Leeuw staan niet bekend om hun snelheid", zegt hij.

Volgens Griever voetbalt het elftal omsamenhangend. Daarbij valt het niveau van Sergio Peña hem vooral tegen, de man die vorig seizoen nog furore maakte in de eredivisie. "Peña is het type dat in een draaiend elftal goed mee kan, maar een elftal op sleeptouw nemen kan hij niet. Hetzelfde geldt voor Miguel Araujo. Vanwege de taalbarrière kan hij het elftal niet sturen. Daardoor ontstaan ook zoveel misverstanden."

Moet Lukkien weg?

Drent, Van Oostrum en Griever zijn geen voorstander van het ontslag van trainer Dick Lukkien, al benadrukken ze wel dat hij verantwoordelijk is voor de slechte resultaten. Drent: "Als er veel onvrede is: op den duur houdt het geen stand." Van Oostrum: "Als alle sentimenten tegen zijn, dan kan ontslag haast niet uitblijven." Griever: "Ook Lukkien is verantwoordelijk voor het aankoopbeleid."

Ook verslaggever Niels Dijkhuijzen denkt niet dat Lukkien zal vertrekken, zo vertelt hij in deze video:

Lees ook: