Noordenveld voelt iets meer positiviteit over nieuwbouw gemeentewerf Roden

Er lijkt weer schot in de zaak te zitten bij de nieuwbouw van de gemeentewerf in Roden. Dat meldde wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) vanavond tijdens een raadsvergadering.

"We hebben nagenoeg met alle omwonenden en omliggende bedrijven gesproken. Die gesprekken zijn in goede sfeer verlopen", vertelt Ipema.

'Vreselijke avond'

Tijdens een informatiebijeenkomst in december 2020 bleek dat meerdere omwonenden niet bepaald stonden te springen om de nieuwe gemeentewerf. Er waren onder meer zorgen over stankoverlast en het verkeer op de nieuwe locatie. De raad was daarover verbaasd, omdat na een bijeenkomst in februari van dat jaar veel mensen tevreden naar huis gingen.

Ipema noemde de avond van de laatste informatiebijeenkomst een vreselijke avond: "We delen de analyse dat we niet zijn geslaagd om te verbinden met omwonenden en omliggende bedrijven. Om het vertrouwen te herstellen is de gemeente de afgelopen weken in gesprek gegaan met de betrokkenen."

Betrokken

Dat die gesprekken volgens Ipema goed zijn verlopen betekent volgens de wethouder niet dat iedereen nu opeens voor de nieuwbouwplannen zijn. "Maar we weten nu wel dat ze willen meedenken en op een positieve manier betrokken willen zijn", aldus Ipema.

Het college van de gemeente Noordenveld komt er later op terug hoe ze die betrokkenheid vast kunnen houden bij het project.

Ekkelkamp

De nieuwe gemeentewerf met modern afvalbrengstation komt aan de Ekkelkamp op het bedrijventerrein Haarveld in Roden. Het huidige brengstation aan de Overslagweg is verouderd, en er is ook niet genoeg ruimte voor verschillende afvalstromen.

De planning is om in het eerste half jaar van 2022 te beginnen met de bouw.