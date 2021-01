Stankoverlast in Norger wijk Oosterveld: 'Gemeente houdt vinger aan de pols'

Woningstichting Actium in Assen (Rechten: RTV Drenthe)

Een aantal bewoners van nieuwe huurwoningen in de nieuwbouwwijk Oosterveld in Norg hebben al een aantal maanden te maken met stankoverlast. Fractievoorzitter Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld bevroeg wethouder Ipema woensdag tijdens de raadsvergadering over de problemen.

Hij benadrukte dat dit vooral een probleem is voor woningstichting Actium, maar wilde graag weten of de gemeente ook op de hoogte is.

Die klachten zijn volgens wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) al sinds oktober bij de gemeente bekend. "Maar de oorzaak hiervan is nog niet bekend", legt de wethouder uit. Begin november zijn er door Actium een aantal maatregelen genomen. Dat leek het probleem op te lossen, maar uiteindelijk kwam de stank terug.

Riool doorspoelen

"We hebben als gemeente zelf nog de rioleringen doorgespoten, maar ook dat heeft niet tot gewenste oplossingen geleid", vervolgt Ipema. Volgens haar is Actium nu druk in overleg met de bewoners en de aannemer om de klachten op te lossen.

"Actium doet erg zijn best en heeft hier een actieve rol in, dus wij dringen er als gemeente verder niet op aan", eindigde de wethouder haar antwoord. "Maar we houden natuurlijk wel een vinger aan de pols."