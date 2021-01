Stichting INLIA ontvangt medaille van verdienste van Tynaarlo

Directeur John van Tilborg van Stichting INLIA schrijft in een dankbetuiging aan het college dat het TuVo-team 'overrompeld en diep geroerd' reageerde op de uitreiking. Van Tilborg bedankt op zijn beurt het college en haar medewerkers dat zij het experiment met de TuVO zijn aangegaan.

De opvang voor statushouders en kansrijke asielzoekers is sinds 2016 gevestigd in de voormalige vliegschool Dutch Flight Academy. Er is plaats voor ongeveer honderd statushouders. Het is de bedoeling dat ze doorstromen naar een reguliere woning. De statushouders krijgen begeleiding om goed te kunnen integreren in de samenleving. Het project met de TuVO is recent afgerond; de locatie is per 1 januari door het COA overgenomen, om er een vergelijkbare voorziening op te zetten.