Raad Noordenveld steggelt over invulling gemeentehuis

Een groot gedeelte van de raad vindt het voorstel te warrig en wil breder onderzoek naar meerdere mogelijkheden.

Politie en oude hal

De bedoeling is dat op 1 juli de politie begint met het verhuizen naar het gemeentehuis, om uiterlijk op 1 januari 2022 daar het nieuwe bureau te openen. Tot zover is de gemeenteraad het grotendeels eens met de plannen. Maar door het geplande samenwonen met de politie betekent het dat de ingang bij het inwonersplein niet meer gebruikt kan worden. En dus wil de gemeente het aantal ingangen terugbrengen van drie naar een, en dus moeten een aantal afdelingen verhuizen en het gemeentehuis opnieuw ingericht worden.

Het idee van het college is om alleen nog maar de ingang bij de oude hal te gebruiken. Maar om te berekenen hoeveel het opnieuw inrichten gaat kosten is er volgens het college een bedrag van zestigduizend euro nodig. De bedoeling is om het gemeentehuis uiteindelijk duurzamer, veiliger en toegankelijker te maken. En ook noemt het college dat de publiekshal van het gemeentehuis nu niet voldoet aan ARBO-eisen.

Breder plan

Wat bij veel partijen terugkomt is de vraag om een breder plan dan dat er nu op tafel ligt. "Wij vinden de zestigduizend euro die nu op tafel ligt wel erg fors", trapt Nanda Emmens van de VVD de discussie af. "Ons is niet duidelijk wat er met dat krediet moet gebeuren. Welke kosten moeten hiervoor in kaart gebracht worden?', vult CDA-fractievoorzitter Gerard Willenborg aan. Ook Gemeentebelangen komt met woorden van dezelfde strekking: "We willen een intergraal plan", aldus raadslid Jeroen Kruims.

Fractievoorzitter Bertus Jan Epema komt namens PvdA/Groenlinks met een enigszins wilde proefballon. Hij vraagt zich af of het niet een mogelijkheid is om op de locatie van de Ekkelkamp in Roden een nieuw complex neer te zetten waar je alle ambtenaren kan onderbrengen. "Zodat je van het gemeentehuis een appartementencomplex kan maken. Dan heb je een schitterende a-locatie vrij in het centrum van Roden." Volgens hem moet dit minimaal worden meegenomen in het onderzoek.

Ook Tineke Nieboer van Lijst Groen Noordenveld vindt dat het college moet kijken naar andere ideeën. Bijvoorbeeld naar een kleiner gemeentehuis met twee dependances in Peize en Norg. "En dan op de huidige plek van het gemeentehuis woningbouw verrichten", aldus Nieboer.

Kritisch kijken

Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) begrijpt dat er kritisch gekeken moet worden naar de inrichting van het gemeentehuis. Zo is er in de toekomst mogelijk minder ruimte nodig omdat er meer thuisgewerkt gaat worden. "Ook neemt het bezoek aan het gemeentehuis steeds verder af omdat er steeds minder producten bij ons opgehaald hoeven worden", aldus Ipema.

Maar volgens haar blijft een fysiek gemeentehuis de komende jaren nog nodig en dus ziet ze het ook niet zitten om het gemeentehuis op de huidige plek op te doeken. "Dat is ook zonde, want de huisvesting staat hier nog niet zo lang. En het is ook niet duurzaam om te zeggen: stoot maar af. Want dan moet je het tegen de vlakte gooien."

Volgens haar is de zestigduizend euro waar ze nu om vraagt vooral nodig om een gedegen ontwerp te maken die bouwkundig en installatietechnisch klopt. Het plan is volgens de wethouder nu vooral gericht om op korte termijn stappen te kunnen zetten voordat de politie in het gemeentehuis trekt.

Voorstel terugnemen

Nanda Emmens van de VVD vroeg de wethouder om het voorstel terug te nemen en voor meer opheldering te zorgen aan de hand van een informatiesessie met de raadsleden. "Zodat ze daarna kan komen met een beter raadsvoorstel dan deze", aldus Emmens.

Maar wethouder Ipema zag dat niet zitten: "Ik vind het lastig om te zeggen: ik neem het voorstel terug en kom met een aangepast voorstel. Want ik denk dat we in grote lijnen hetzelfde denken." Volgens de wethouder is het nu vooral belangrijk om handen en voeten te geven aan het verhuizen van de politie. "Als we het plan terugnemen dan moeten we terug naar de politie om te zeggen dat we de geschetste plannen op dit moment niet halen. Het zou zonde zijn om dit op de lange baan te schuiven."

Ipema stelt voor om het plan nog verder door te spreken met de raad, zodat ze duidelijker een beeld krijgt van wat de raad precies voor ogen heeft. Daarna wordt gekeken of de raad alsnog ermee instemt of dat de wethouder het voorstel terugneemt.