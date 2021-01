Pakketkluizen in Drenthe: Op elk moment van de dag je bestelling uit de muur halen

De kluizen zijn een initiatief van de provincie Drenthe. Het doel is om het aantal reisbewegingen te verminderen. "Dus bezorgdiensten die minder in de dorpen rijden en meer geconcentreerd bij de kluizen afleveren", zegt Frans Hamstra, projectleider bij de provincie Drenthe. Dat moet een vermindering van CO2-uitstoot opleveren. "Daarnaast kan de reiziger die langs Gieten komt of in de omgeving woont onderweg naar huis op elk moment van de dag een pakketje ophalen."

Extra klanten

Hans Rozeveld van de ondernemersvereniging in Gieten is blij met het initiatief. Het kan lokale ondernemers extra klanten opleveren. "Mensen die in Emmen wonen en uit Groningen komen, kunnen een bestelling plaatsen bij een lokale ondernemer en vragen of de ondernemer die in de pakketkluis wil leggen. Je stapt even uit bij de hub in Gieten en je hebt je bestelling, buiten de openingstijden van de winkel. Deze klanten zou je anders misschien niet hebben."

Frans Hamstra en Hans Rozeveld vertellen in onderstaande reportage van verslaggever Vera Beuke over de pakketkluizen. Hoe gebruik je ze? En welke kansen bieden deze kluizen voor ondernemers?

In Gieten staan ruim vijftig kluisjes. Een pakketje in de kluis plaatsen kost zeventig cent. Om ondernemers in deze tijd op weg te helpen, kunnen zij een tegoed ontvangen voor 100 bestellingen.

Bakfiets

Er wordt ook uitgezocht of de elektrische bakfiets van de kiosk van de hub in Gieten kan helpen. "We willen gaan uitzoeken of het zinvol is om die overdag door het dorp te laten rijden om pakketjes op te halen en die vervolgens in de kluis af te leveren", legt Hamstra uit.

De pilot met de kluizen duurt een jaar. Als het een succes is, komen er volgend jaar meer pakketkluizen in de provincie.