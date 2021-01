Jean-Pierre Rhyner op huurbasis naar FC Emmen

In de poging degradatie te voorkomen gaat FC Emmen zich op korte termijn versterken met een Zwitserse Peruviaan: de 24-jarige Jean-Pierre Rhyne. De centrale verdediger komt over van het Spaanse Cartagena, waar hij de afgelopen maanden op huurbasis speelde. Hij is eigendom van een andere Spaanse club, namelijk Cádiz CF.

Met die club promoveerde Rhyner (voluit: Jean-Pierre Patrick Rhyner Pebe) in het seizoen 2018/2019 naar de Primera Division. In dat jaar speelde de geboren Zwitser, die dus een dubbele nationaliteit heeft, in acht duels mee. Dat lage aantal was te wijten aan een blessure die hij al vroeg in het seizoen opliep. In oktober 2020 werd hij door Cádiz uitgeleend aan Cartagena, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. Een onverdeeld succes werd dat niet, aangezien hij slechts zes duels in de basis speelde.

Desondanks werd Rhyne, die in de jeugd uitkwam voor de vertegenwoordigende elftallen van Zwitserland en Peru, in die periode opgeroepen voor het Peruaanse nationale elftal, net als zijn toekomstige ploeggenoten in Emmen, Miguel Araujo en Sergio Peña.

La Torre

Met Rhyne (die zijn profloopbaan begon bij Grasshoppers Zürich) telt de selectie van FC Emmen binnenkort dus vier Peruvianen, want vorige week werd al bekend dat de 18-jarige aanvallende middenvelder Didier La Torre naar Drenthe komt.

Wanneer beide nieuwelingen voor het eerst hun kunsten kunnen gaan vertonen op het kunstgras in De Oude Meerdijk is onbekend. Datzelfde geldt voor het antwoord op de vraag welke aanvallende versterkingen FC Emmen gaan helpen om in de eredivisie te blijven.

