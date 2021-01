Defensie helpt in zorgcentrum Hoogeveen, 'situatie is kritiek'

Defensie ondersteunt de komende drie weken personeel in woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen. Door een uitbraak van het coronavirus onder bewoners en personeel is de nood hoog.

Eind december kwamen de eerste coronabesmettingen binnen Treant-locatie Weidesteyn aan het licht. Dertig bewoners raakten besmet, enkele patiënten overleden. Ook personeel werd ziek, het verzuim nam de afgelopen weken toe waardoor er gaten in de roosters ontstonden. Hulp van buitenaf bleek nodig, Defensie levert nu drie verzorgenden, een verpleegkundige en een planner.

"De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt. We zien in veel verpleeg- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als personeel nog steeds snel oplopen", zegt Hans Kox, directeur Publieke Gezondheid van de GGD.

25 uitbraken

In 25 Drentse woonzorgcentra waart het coronavirus op dit moment rond. "Het aantal besmettingen in Drenthe is sinds de uitbraak van het coronavirus nog niet zo hoog geweest", stelt de GGD. "De meeste besmettingen in de provincie vinden momenteel plaats onder 50-59 jarigen in de thuissituatie, tijdens bezoek van familie of vrienden."

Kox: "We maken ons zorgen. Zeker tegen de achtergrond van de verspreiding van de zeer besmettelijke Britse variant van het virus, die nu ook in Drenthe is geconstateerd tijdens een steekproef. Bovendien zien we dat de druk op de acute zorg in de ziekenhuizen ook onverminderd hoog blijft."

Nijpend

De GGD en de Veiligheidsregio Drenthe bestempelen de situatie als 'nijpend'. Door ziekte van personeel wordt inmiddels ook een beroep gedaan op vrijwilligers van het Rode Kruis.