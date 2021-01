Steeds meer mensen uit de Randstad kopen een huis in Drenthe

Het aantal mensen dat een huis koopt in de provincie Drenthe, neemt verder toe. Sinds 2015 is er een toename te zien van mensen uit de Randstad die een huis in onze provincie kopen. In het zuidoosten van Drenthe is het aantal Randstedelijke kopers met 8,6 procent het grootst, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In dat gebied nam het aantal huizenkopers met met meer dan 2 procent toe ten opzichte van 2019. Ook in het noorden en zuidwesten van Drenthe is er een stijging te zien. Vorig jaar steeg het aantal kopers uit de Randstad in Noord-Drenthe naar 3,6 procent, en in het zuidwesten van onze provincie naar 7,3 procent. Ten opzichte van 2015 is het percentage kopers uit de Randstad zelfs zo goed als verdubbeld.

Corona heeft geen grote invloed

Drenthe is en blijft daarmee in trek bij huizenkopers uit de Randstad. Ook corona heeft niet gezorgd voor een verslechtering van de woningmarkt in de provincie, constateert de Drentse afdeling van de NVM.

"Het afgelopen jaar is gebleken dat het coronavirus dat ons land, Europa en de wereld teistert geen substantiële invloed op de provinciale woningmarkt heeft gehad. De aanpassingen in onze samenleving om verdere verspreiding van het virus te controleren hebben niet tot negatieve meetbare gevolgen geleid", aldus het NVM.

Meer woningverkoop

Dat is ook terug te zien in het totaal aantal verkochte huizen. In heel 2020 werden er in Drenthe meer woningen verkocht dan in 2019. Het totaal aantal verkochte woningen via NVM-makelaars kwam uit op 5.586 woningen. De grootste stijgers op gemeentelijk niveau waren Tynaarlo en Westerveld. De grootste daler blijkt gemeente De Wolden met 11,5 procent minder verkochte woningen dan in 2019.

Daarnaast is de gemiddelde verkoopprijs van een huis in Drenthe fors gestegen. Waar in 2019 in het vierde kwartaal de gemiddelde verkoopprijs nog lag op 276.708 euro, is dat vorig jaar gestegen naar 321.542 euro. Dat is een stijging van 16,2 procent.

Lees ook: