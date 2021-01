Huurprijzen vrije sector dalen het sterkst in Drenthe

In Drenthe daalde de prijs van een huurwoning met 7,4 procent, vergeleken met de prijs van vorig jaar. Dit is de sterkste daling van Nederland, vergeleken met de andere provincies.

Het gaat hier wel alleen om woningen die verhuurd worden in de vrije sector. Dit zijn woningen met een huurprijs vanaf 737 euro per maand, dus boven de sociale huurgrens.

Afgelopen jaar daalde de prijs van de Drentse huurwoningen in de vrije sector dus sterk. Maar in 2019 steeg de huurprijs juist met meer dan dertig procent ten opzichte van het jaar daarvoor, zoals je hieronder in de grafiek kunt zien.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter in de vrije sector in Drenthe was vorig jaar 9,52 euro. In 2019 was dat 10,97 euro. In 2018 betaalde men 8,14 euro.

Over de cijfers

Pararius bekijkt elk kwartaal hoeveel huurwoningen op hun site zijn 'afgemeld', ofwel verhuurd. In het afgelopen kwartaal waren dat er 12.509. Voor al die woningen met een huurprijs vanaf 737 euro per maand (de sociale huurgrens) wordt vervolgens in kaart gebracht in welke gemeente of provincie ze liggen, hoe groot ze zijn en wat de huurprijs per maand is.

Op de kaart vind je twee soorten cijfers. Door de huurprijs te delen door de oppervlakte van de woning, komt Pararius tot een gemiddelde huurprijs per vierkante meter. Dat doen ze elk kwartaal, zodat we ook kunnen laten zien met hoeveel procent die prijs is gestegen of gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is het verschil t.o.v. jaar eerder (%).