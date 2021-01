Wijster verwerkt straks kippenmest uit heel Nederland

Het is een hardnekkig probleem: het mestoverschot in Nederland. Tot nu toe exporteren veel boeren hun afvalproducten of wordt het verbrand in de centrale bij Moerdijk. Maar voor sommige pluimveehouders gaat dat straks veranderen.

Dat gebeurt door het bedrijf Green Create dat samen met Rika Greenpark de boel in gang zette. Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse bedrijf heeft soortgelijke projecten over de wereld en straks dus ook in Wijster.

Op het Energie Transitiepark werken grote bedrijven zoals afvalverwerker Attero en slachtafvalverwerker Noblesse met elkaar samen. De stoom die vrijkomt bij Attero wordt als energie gebruikt voor de processen bij Noblesse en straks ook bij Green Create.

De vergisting vindt plaats in 12 silo's. De mest wordt daar verwerkt tot groen gas waar we straks op kunnen koken. Het resterende gedeelte wordt verwerkt tot pellets. "Het is een unieke positie die wij hiermee innemen. Er wordt in Nederland wel op andere manieren kippenmest verwerkt, maar niet zoals wij dat gaan doen. En zeker niet in deze omvang", vertelt Menno Wichers van Green Create.

Omwonenden bang voor stank

Naast Attero en Noblesse is het bedrijf een grote, derde partij op het Energie Transitiepark in Wijster. En hoewel omwonenden er bang voor zijn, vindt Green Create dat er geen stankoverlast voor de buurt mag ontstaan. Direct omwonenden spanden eerder een rechtszaak aan en Rika Greenpark vond de vergunning van de provincie verwarrend. De opzet is door Green Create voor een deel aangepast omdat er nieuwe, betere technieken zijn.

"We zitten nog in de engineering, we zijn nog volop aan het optimaliseren en we willen overlast absoluut voorkomen. We gaan geen geur produceren en dan maar hopen dat we het weer kunnen afvangen. Nee, we gaan hier echt al in de basis kijken of we de geur die vrijkomt kunnen beperken. De geur die eventueel wel vrijkomt, daar zetten we robuuste reiniging op", legt Wichers uit.

Halverwege 2022 verwacht Green Create echt te kunnen draaien (Rechten: Menno Wichers / Green Create)

Pluimveehouders juist erg blij

Omwonenden waren kritisch maar pluimveehouders in de buurt zijn daarentegen juist erg blij, legt Frank de Ronde van Stichting Groen Gas Wijster uit. "Dit project helpt onze bedrijven verder te verduurzamen. We zijn zeker van afzet en hebben minder last van de toch wel grillige markt. We kunnen de mest het hele jaar kwijt en de meeste pluimveehouders die meedoen zitten op een straal van vijftig kilometer. Dat scheelt ons in transportkosten."

Minder overlast

De Ronde verwacht dat de geuroverlast op en van de boerenbedrijven daardoor juist vermindert. "We hoeven de mest niet meer op onze bedrijven zelf op te slaan. Dat zorgt voor minder hinder voor de omgeving."

De bouw van de vergistingsinstallatie duurt ongeveer 14 maanden. Daarna duurt het volgens Wichers nog een paar maanden voordat de fabriek op volle capaciteit is. Halverwege 2022 verwacht Green Create echt te kunnen draaien.

Menno Wichers en Frank de Ronde op de bouwplaats (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

