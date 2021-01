'Inzet van defensiepersoneel in Weidesteyn is de laatste stap'

Vanochtend werd bekend dat de komende drie weken personeel in het woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen ondersteund wordt door defensie. Door een uitbraak van het coronavirus onder bewoners en personeel is de nood daar hoog.

Volgens Out kijken zorgcentra in eerste instantie zelf naar oplossingen, als er een uitbraak van het virus is. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld tussen de centra worden uitgewisseld. Ook kan een beroep worden gedaan op mbo- en hbo-opleidingen en het Rode Kruis voor ondersteuning. "Als dat niet lukt, wordt een verzoek gedaan aan defensie. Gelukkig is dat gehonoreerd."

Situatie kritiek

Out noemt de huidige situatie in Drenthe kritiek. "Met het aantal besmettingen lijkt het iets beter te gaan, maar we mogen niet te vroeg juichen. De situatie is nu kritiek, zowel in de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de gehandicaptenzorg. Het is lastig om voldoende handen aan het bed te krijgen, dus ik ben blij dat het verzoek van Weidesteyn gehonoreerd is."

Volgens de voorzitter van de VRD is de situatie in Drenthe kritiek (Rechten: RTV Drenthe)

Toch moeten we geen wonderen verwachten van defensie. "Zij kunnen niet toveren", zegt Out. "Het gaat om vijf mensen, en dat is in heel Drenthe een gering aantal. Het moet op allerlei manieren bij elkaar gehaald worden, maar we zijn blij dat defensie deze stap gezet heeft." Mogelijk wordt er in onze provincie nog vaker een beroep gedaan op defensie. "Het is de laatste stap. Maar we hebben veel mensen nodig, daarom werken we ook samen met andere partijen om te zorgen dat mensen in Drenthe goede zorg kunnen krijgen."

25 uitbraken

Op dit moment is in 25 verschillende woonzorgcentra in de provincie sprake van een uitbraak van het coronavirus. "Bewoners hebben daar extra zorg nodig die ook extra tijd kost", aldus Out. Daarnaast raken ook zorgmedewerkers besmet. "Het is dan lastig om de planning rond te krijgen, en dan kom je handen tekort." Daarom wijst Out nog eens om de huidige coronamaatregelen die gelden.

"Zorg ervoor dat je elkaar niet besmet. We zien dat veel besmettingen plaatsvinden door mensen uit de bekende kring, dus houd afstand van elkaar, ook als je bezoek krijgt en het vertrouwd lijkt."

