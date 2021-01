Eis: 18 maanden cel voor leidinggevenden AAF

Volgens de officier van justitie moesten de managers weten dat er ernstige schade aan de gezondheid te verwachten valt. "Ze hebben nagelaten voldoende maatregelen te nemen om de overschreden waardes omlaag te brengen", zei hij in de rechtbank in Zwolle.

AAF zelf zou een boete moeten krijgen van 400.000 euro boete, wat de officier betreft. Het hoofdkantoor van het bedrijf had volgens hem onvoldoende oog voor de situatie op de fabrieksvloer in Emmen, zelfs nadat metingen lieten zien dat medewerkers risico liepen. De officier wijt dat onder andere aan gebrekkig management.

Onvoldoende kennis

Op de glasvezelafdeling van AAF werkte het personeel jarenlang met een lijm dat de kankerverwekkende stof formaldehyde bevat. De fabriek sloot in 2017 op last van de inspectie, nadat medewerkers klaagden over luchtwegklachten en branderige ogen. Meerdere metingen toonden aan dat de grenswaarde van formaldehyde fors werden overschreden, soms tot wel 22 keer de toegestane hoeveelheid.

De twee leidinggevenden van de afdeling zeiden in de rechtbank dat ze onvoldoende wisten dat de betreffende stof schadelijk is voor de gezondheid. Volgens Peter E. hoorde hij zelfs pas in 2017 dat de stof in de fabriek werd gebruikt, ondanks dat de meetrapporten van 2010 mede aan hem waren geadresseerd. Ook Danny G. wist niet dat hij strafbaar bezig was en dat formaldehyde kankerverwekkend is.

