Drentse PvdA'ers over vertrek Asscher: onvermijdelijk en jammer

Lodewijk Asscher is geen lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid (PvdA) tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Ook stopt hij per direct als fractievoorzitter in de Kamer. Drentse PvdA'ers balen van de situatie, maar begrijpen zijn keus.

Asscher maakte vanmorgen in een Facebook-filmpje bekend dat hij stopt. Hij lag onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire, Asscher was in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken. Voorzitter van de PvdA Drenthe Jacob Bruintjes snapt het besluit van PvdA-leider. "Ik vind het goed dat hij de conclusie heeft getrokken. De beeldvorming rondom hem staat zo in de weg dat de partij daar last van heeft. Een partijleider moet zijn werk zonder discussie kunnen doen."

Volgens Bruintjes is beeldvorming door de media funest geweest. "Ik denk niet dat hij is opgestapt vanwege kritiek binnen de partij. Er is altijd ruimte voor discussie intern. In kranten en aan tafels als bij Op1 zie je dat het groter wordt gemaakt. De druk kon toenemen en afnemen, hij nam toe. Het is heel treurig, maar we moeten nu op zoek naar een nieuw iemand."

Groot respect

Provinciebestuurder Cees Bijl heeft groot respect voor het besluit van Asscher. "Hij is de enige die zo'n besluit kan nemen, omdat het om hemzelf gaat. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en daar heb ik respect voor."

Bijl noemt het ook onvermijdelijk, gezien de discussie over de toeslagenaffaire. "Uit de parlementaire enquête blijkt dat mensen groot onrecht is aangedaan. En of dat nu de schuld is van ambtenaren of niet, politici dragen de verantwoordelijkheid." Voor de PvdA is het besluit vervelend, maar was het ook nodig. "Asscher zou voor de PvdA meer een lastig element worden dan een lijsttrekker, zo eerlijk moeten we ook zijn."

Drentse campagne

Voor de Drentse campagne verandert er weinig. Er wordt volop ingezet op de Drentse kandidaten Inge Oosting (plek 22) en Peter Zwiers (plek 46). Mogelijk stijgen de twee, als bijvoorbeeld interim-fractievoorzitter Lilianne Ploumen of huidig nummer 2 Khadija Arib het lijsttrekkerschap overneemt.

Oosting heeft daar nog niet over nagedacht. Ze baalt stevig van de situatie en vindt het oneerlijk. "Het is een trieste aangelegenheid, op een ongelukkig moment. Asscher is geslachtofferd, terwijl hij als enige betrokkene naar buiten kwam om openlijk excuses aan te bieden. Dat verdient lof en het siert hem", zegt de inwoonster van Elim.

Niet alleen het vertrek stoort Oosting. "Ik vind het meer dan vervelend hoe de partij hiermee omgegaan is. Je moet dit eerst in de eigen gelederen oplossen, en dan pas publiekelijk. Ik zie deze dingen bij andere partijen niet gebeuren, daar hoor of zie je niks van. De PvdA en Asscher kwamen als enige naar buiten. Andere schuldigen zitten er nog steeds."

Zwiers noemt het vertrek van Asscher "bijzonder jammer, en ook dapper". Zwiers denkt dat de PvdA dankbaar moet zijn voor het werk dat Asscher de afgelopen jaren gedaan heeft. "Hij heeft laten zien dat hij staat voor de idealen van de partij. De resultaten van het onderzoek naar de toeslagenaffaire staan haaks op die idealen, en Asscher heeft zijn verantwoordelijkheid genomen."

Dat voorbeeld moet gevolgd worden, vindt Zwiers. "Premier Rutte en de zijnen nemen die verantwoordelijkheid nog niet. Dat zouden ze wel moeten doen."

Opvolging

Voorlopig neemt Liliane Ploumen het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer op zich. Het partijbestuur komt 'op korte termijn' met een mededeling daarover. De Drentse PvdA'ers hebben daar wel hun gedachten over. Een naam wil voorzitter Bruintjes nog niet noemen. Wat hem betreft stelt het partijbestuur iemand aan, een lijsttrekkersverkiezing zoals in 2016 ziet hij niet zitten. Oosting heeft wel een voorkeur voor de opvolging. "Maar die houd ik voor me."

Bijl spreekt onomwonden zijn steun uit voor Liliane Ploumen. "Ze is de nummer 2 op de lijst, goed ingevoerd in Den Haag, en het is mooi als een sterke vrouw onze partij gaat leiden. Het is aan het congres, maar ik zou goed kunnen leven met de keus voor Ploumen."

De steun voor Ploumen wordt gedeeld door Zwiers, die nog een andere naam noemt. "Ik ben zelf groot fan van Ahmed Aboutaleb, maar Lilianne Ploumen vind ik ook een hele goede kandidaat. Ik ben erg benieuwd."