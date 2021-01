Liegende kozijnenboer steekt huis klanten in brand: vier jaar cel geëist

"Bizar. Dat is het woord dat bij opkwam toen ik dit verhaal las. Ik heb foto's van de geruïneerde woning gezien en als je de zwartgeblakerde woonkamer ziet, lopen je de rillingen over de rug." Dat zei de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank in Assen over een huis in Valthe waar in de nacht van 20 juni vorig jaar brand werd gesticht. Tegen de 44-jarige man uit Klijndijk, die heeft bekend dat hij de dader is, eiste ze vier jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ze wil ook dat hij zich na die straf laat behandelen vanwege psychische problemen en een alcoholverslaving.

Kunststof kozijnen

"Kortsluiting in mijn hoofd, denk ik", was zijn antwoord op de vraag van de rechters waarom hij benzine in de keuken en de bijkeuken heeft gesprenkeld en dat heeft aangestoken. Hij zei dat hij zich op dat moment niet realiseerde dat de bewoners, klanten van zijn kozijnenbedrijf, boven lagen te slapen.



Het gezin wilde kunststof kozijnen laten plaatsen en gaf de opdracht daarvoor in de zomer van 2019 aan de kozijnenboer uit Klijndijk. Ze maakten als aanbetaling 7.000 euro over naar de ZZP'er. Daarna stapelde de man leugen op leugen over waarom hij de kozijnen steeds maar niet kon leveren: de vrachtwagen waar ze in zaten was in brand gevlogen, zijn moeder had een hersenbloeding gehad; er was steeds iets anders.



In werkelijkheid had de man hoge schulden en had hij het aanbetaalde geld aan andere dingen uitgegeven, waardoor hij de kozijnen niet kon bestellen. Samen met de schoonzoon van het gezin haalde hij een paar dagen voor de brand de oude kozijnen uit de woning, waardoor bij de klanten nog steeds het idee bestond dat de nieuwe eraan kwamen.

Jerrycan met benzine

Zaterdag 20 juni zou het gebeuren. De woensdag ervoor kocht de man een jerrycan die hij vulde met benzine, waaruit de officier opmaakte dat hij al een paar dagen rondliep met het plan. "Ik dacht: als ik nu een klein brandje sticht, krijg ik misschien weer uitstel", aldus de kozijnenboer.



In de nacht van vrijdag op zaterdag reed hij met de jerrycan naar Valthe. De achterdeur van het huis bleek niet op slot. Hij stichtte brand en reed naar huis. Een paar uur later kwam hij terug bij de inmiddels zwaar beschadigde woning en deed hij of hij van niks wist. Hij betuigde steun aan het gezin, dat op dat moment al vermoedde dat de man er wat mee te maken had.



Een paar dagen later biechtte de kozijnenboer aan zijn vrouw op wat hij had gedaan. Die belde 112. Nadat hij in het ziekenhuis aan zijn nog onbehandelde brandwonden was geholpen en een tijd had gerevalideerd, werd hij in augustus naar een gevangenis gebracht, waar hij nog steeds zit.

Kat omgekomen

Behalve brandstichting is ook verduistering van de 7.000 euro dat het gezin hem al had betaald te bewijzen, vindt de officier. "Maar deze zaak proeft bijna als een poging tot doodslag, omdat hij moest weten dat het gezin boven lag te slapen."



Uit de slachtofferverklaringen van het echtpaar en hun zoon, blijkt hoeveel indruk de brand op ze heeft gemaakt. De zoon en zijn moeder hebben traumabehandelingen gehad en de zoon is nog altijd bang voor vuur. Hun kat is bij de brand omgekomen.



"Ik denk er vaak aan. Dan zie ik mijn moeder weer schreeuwen. Ik voelde de angst dat ik iedereen in mijn leven kwijt zou raken", vertelde de emotionele zoon. "Na de brand zat ik in een waas. Ik ben mentaal onderuitgehaald. Ik lag op zolder te slapen, terwijl er beneden in de keuken iemand brand aan het stichten was."

'Angst regeert mijn leven'

Toen hij en zijn ouders wakker werden, stond de benedenverdieping al vol rook. "Toen ik buiten was, had ik geen besef van wat er gebeurde. Alleen dat ik aan een zwarte hel van rook was ontsnapt", vertelde de moeder. "Ik ben bang geweest om mijn zoon en man te verliezen. Angst regeert nu mijn leven. Ik ben in mijn fundament beschadigd."



De schade aan de woning bedraagt duizenden euro's, maar het totale bedrag is nog niet duidelijk, omdat er nog steeds wordt gewerkt aan het herstellen ervan. Het gezin woont ook nog ergens anders. "Ik wil graag reageren, maar woorden schieten me op dit moment te kort", zei de kozijnenboer na de slachtofferverklaringen te hebben gehoord. Ik schaam me diep voor wat ik deze familie heb aangedaan."



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

