Rust, ruimte en thuiswerken verlagen drempel voor huis in Drenthe

In het zuidoosten van Drenthe zijn de meeste randstedelijke kopers. 8,6 procent van de huizenkopers hier komt uit de Randstad of een stedelijk gebied. "Niet iedereen uit het westen weet dat er een verschil is tussen dorpen en steden op zand- en veengrond", legt NVM-makelaar Wim Stuursma uit. "In Zuidoost-Drenthe heb je veel grote huizen voor een schappelijke prijs. Zeker als je het vergelijkt met de Randstad. Daarom is die hoek heel populair. Maar mensen die liever wat dichter bij de Randstad zitten kiezen liever voor Zuidwest-Drenthe."

'Weg van het hutjemutje'

Wat maakt Drenthe dan nu zo aantrekkelijk? Henriette Meijer van makelaarskantoor Jan Zwartenkot: "Ik sprak van de week een vrouw uit Amsterdam die hier een huis zoekt. Ze zei: 'Ik wil weg daar, ik wil rust." Ook bij makelaardij Emmen merken ze de stijging van het aantal mensen die vanuit het westen naar Drenthe komt. Tienus Evenhuis: "Ik heb laatst in Meppen een huis te koop gezet. Daar komen dan 80 reacties op binnen. Ruim 60 van die reacties zijn van mensen uit het westen. Dat was voor corona toch wel anders. Toen had je meer de gepensioneerden die deze kant op kwamen. Wat we nu merken is dat het ook jonge gezinnen zijn. Ze vinden het te druk in het westen." Arne Blaauboer van Lamberink makelaars in Zuidlaren herkent die signalen. "Ook ik hoor vaak dat ze niet meer hutjemutje willen wonen."

Familie Gorter verhuisde van Hilversum naar Nooitgedacht (Rechten: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Van klein huis naar groot voor dezelfde prijs

Ook het thuiswerken speelt mee. "Het is voor veel mensen prima om een dag te reizen naar het hoofdkantoor en de rest van de week thuis te werken", vertelt Evenhuis. Het gevolg is dat kopers niet meer gebonden zijn aan een huis dichtbij hun werkgebied. En dus wordt er verder gekeken dan de neus lang is.

Dat geldt ook voor de familie Gorter. Zij verhuisden vorig jaar september van Hilversum naar Nooitgedacht. "In Hilversum hadden we een woning van 55 vierkante meter voor dezelfde prijs als een groot huis hier", verduidelijkt Jaap Gorter zijn keuze. Gorter werkt in Utrecht maar komt nog maar enkel op kantoor daar. "Werkgevers hebben allang in de gaten dat de productiviteit thuis niet afneemt. Thuiswerken is een blijvertje." Voor hun 3-jarige zoon Arie wilde het gezin meer ruimte. Jaap komt van oorsprong uit het Noorden en dus was de stap snel gezet. "Wel moesten er voorzieningen dichtbij zijn. Gelukkig zitten we dichtbij de snelweg en het openbaar vervoer."

Import of ingeburgerde Drent

Zowel Jaap Gorter als zijn vrouw Karen moeten nog wel wennen aan de zo gewenste rust. "Ik had in Hilversum mijn sociale leven en veel vrienden", vertelt Karen. "Ik moet dat hier nog opbouwen. Wat dat betreft voel ik me nog 'import'." Dat geldt ook voor Jaap. "Maar dat gaat er echt gauw af: dan voelen we ons Drent!"