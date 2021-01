Verbouwing Belastingflat Emmen begonnen: 86 moderne appartementen aan het Raadhuisplein

De bovenste verdiepingen van het enorme kantoorpand aan het Raadhuisplein zijn ingepakt met geel vangnet. Sloopbedrijf Weever is begonnen met het verwijderen van asbest. Om dat veilig te kunnen doen is een deel van het plein afgezet. De sanering van het gebouw neemt zo'n twee en halve maand in beslag.

Groot project

Projectontwikkelaar Jorgen Kruit van vastgoedbedrijf Saxum & Firmum uit Zwolle hoefde niet lang na te denken, toen hij en zijn compagnon de kans kregen om de Belastingflat te kopen. "Ik kreeg een belletje van een makelaar met de vraag of ik interesse had", vertelt hij. "Ik was direct overstag."

"Dan ga je overleggen, met bijvoorbeeld de gemeente, over wat er kan en mag. Wat zijn de ambities? Kunnen we het financieel voor elkaar krijgen? Vervolgens ga je plannen maken", legt Kruit uit. "Met zulke grote gebouwen hebben we niet veel ervaring, dus zochten we een ontwerper die dit soort projecten vaker doet en kan."

Drie woonlagen komen bij het huidige pand op (Rechten: Paul de Ruiter Architects)

Saxum & Firmum kwam uit bij architect Paul de Ruiter uit Amsterdam, die door heel Nederland heeft meegewerkt aan grote gebouwen. Hij is blij met deze klus: "Het is een prachtig gebouw dat nu een totaal andere bestemming moet krijgen. We hebben de mogelijkheid om er nog drie verdiepingen bovenop te bouwen. Dat is heel bijzonder."

Het oude kantoorpand uit 1964 wordt omgebouwd tot modern wooncomplex waar 86 kant-en-klare driekamerappartementen en een aantal studio's in komen. Die zullen door Saxum & Firmum verhuurd worden. Kruit: "Het is zo'n prachtige locatie, aan een mooi plein. We zijn enorm trots dat we hier mogen ontwikkelen en we willen er dan ook echt iets moois van maken. We gaan alles compleet strippen. Alleen de kolommen, de daken en de vloeren blijven."

Naast het pand van de ANWB is er ruimte voor winkels en horeca aan het plein (Rechten: Paul de Ruiter Architects)

Dat er behoorlijk veel aan moet gebeuren, mag duidelijk zijn. "De puien zijn helemaal verouderd, die gaan we vernieuwen", somt architect De Ruiter op. "Er komt veel glas in de gevel, dat creëert transparantie, en we maken balkons. Het moet bewoonbaar worden. Het is even heel hard werken, maar je krijgt er iets moois voor terug."

Oplevering: maart 2021

Op de begane grond zit de ANWB. Volgens Kruit komen daar winkelpanden en een grand café bij. Dat de appartementen populair zijn, merkt de projectontwikkelaar nu al. "We krijgen al aanvragen binnen van zowel starters, als gepensioneerden die hun huis willen verkopen en straks over het Raadhuisplein willen uitkijken. In mei lanceren we de verhuurwebsite, waarop de plannen duidelijk getoond worden. Als alles goed gaat, kunnen de eerste huurders er in maart 2021 in."