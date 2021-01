'Bezoeker neemt corona mee het verpleeghuis in'

"De druk op de zorg in Drenthe heeft een kritiek niveau bereikt. We zien in veel verpleeg- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra het aantal besmettingen onder zowel bewoners als personeel nog steeds snel oplopen", zegt Hans Kox, directeur Publieke Gezondheid van de GGD.

Hoe kan het dat juist in de verpleeghuizen, waar de meest kwetsbare bevolkingsgroep woont, corona zo om zich heen grijpt?

Els de Lange is specialist ouderengeneeskunde bij Interzorg. "Zodra er één besmetting binnen is, dan gaat het snel. Dat komt omdat iedereen natuurlijk vrij dicht op elkaar leeft in een instelling. Een gedeelde huiskamer, een gedeelde badkamer... En op de afdelingen waar mensen met dementie wonen is het lastig om anderhalve meter afstand te houden van elkaar."

De vraag is dan ook niet hoe het kan dat het zo snel verspreid binnen een instelling. "We moeten ons juist afvragen hoe die ene eerste besmetting binnenkomt", aldus De Lange.

Ellende voorkomen

"We kunnen ons niet permitteren om weer in dezelfde situatie terecht te komen als in het voorjaar", zei hoogleraar ouderengeneeskunde en OMT-lid Hertogh in september tegen de NOS. Hij presenteerde destijds samen met collega-hoogleraar Bianca Buurman een breed omarmd advies dat een herhaling van de ellende moest voorkomen.

Dat is deels gelukt, omdat er nu veel meer beschermingsmiddelen en testen beschikbaar zijn. "Ik weet zeker dat als we in dezelfde situatie zouden zitten als in de eerste golf, dat er veel meer sterfgevallen zouden zijn", zegt Hertogh tegen de NOS.

Toch zijn verpleeghuizen nu weer duidelijk oververtegenwoordigd in de besmettings- en sterftecijfers.

Bezoek brengt risico mee

Hoogleraar Bianca Buurman zei eerder tegen de NOS: "We hebben besloten dat we tijdens een tweede golf verpleeghuizen niet willen afsluiten voor bezoek, zoals we destijds wel deden. Maar dat betekent natuurlijk wel dat als je een nieuwe grote uitbraak hebt onder de bevolking, die ook de huizen binnenkomt. En daar wonen nu eenmaal de meest kwetsbare mensen. Ik denk dat 100 procent bescherming onmogelijk is."

Els de Lange van Interzorg herkent het beeld dat bezoekers het virus mee naar binnen nemen. "We hebben strenge regels, we nemen strenge voorzorgsmaatregelen. Iedereen krijgt bij de ingang een mondneusmasker. Die moet het bezoek dan ook ophouden."

Bezoek is binnen de instellingen van Interzorg alleen toegestaan in het appartement van de bewoner, en niet in de gemeenschappelijke ruimtes. "Dan gaat het bezoek keurig met masker op naar binnen. Maar als we dan even later op de kamer komen, dan zien we toch dat het masker is afgezet, of naar beneden geschoven. Ja, dan helpt het natuurlijk niet."

"Daarom vermoed ik dat het leeuwendeel van de besmettingen via de bezoekers binnenkomt. Ze houden zich gewoon niet aan de voorzorgsmaatregelen. Daar ligt het grootste risico", zegt De Lange. Toch is ze wel heel blij dat bezoek nog steeds toegestaan is. "In de vorige periode was dat echt hartverscheurend. Het zou alleen zo mooi zijn als het bezoek zich ook houdt aan de regels die er zijn. Dan kan het ook prima."

'Medewerkers zijn het probleem niet'

Afgezien van de bezoekers en de contacten tussen de bewoners onderling, lijken ook de medewerkers een significante rol te spelen. Bron- en contactonderzoek toont aan dat het virus toch nog binnen komt via medewerkers. Zij lopen immers elke dag in en uit, en hebben naast hun werk ook hun dagelijkse contacten thuis.

De Lange herkent dit beeld niet: "Wij zien dat onze medewerkers zich echt goed aan de regels houden. Ze gebruiken altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen en ook op de manier waarop dat hoort. Ik denk dus niet dat die een rol spelen binnen de besmettingen in instellingen."

Hoe het dan kan dat ook een groot deel van het personeel besmet raakt als er eenmaal een uitbraak is, is onbekend.

Extra hulp ingeroepen

Bij woonzorgcentrum Weidesteyn in Hoogeveen is na een grote uitbraak de hulp ingeroepen van defensie. Eind december kwamen de eerste coronabesmettingen binnen deze Treant-locatie aan het licht. Dertig bewoners raakten besmet, enkele patiënten overleden. Ook personeel werd ziek, het verzuim nam de afgelopen weken toe waardoor er gaten in de roosters ontstonden.

Hulp van buitenaf bleek nodig, Defensie levert nu drie verzorgenden, een verpleegkundige en een planner. Deze militairen blijven de komende drie weken helpen. Bij Interzorg is er nog geen sprake van dat er hulp van buitenaf moet worden ingeroepen. De Lange: "Wij kunnen het tot nu toe nog goed redden, we hebben geen ondersteuning nodig gehad. Momenteel lukt het om dat allemaal nog rond te breien."

Of er de komende tijd ook militaire hulp nodig is bij andere verpleeghuizen en woonzorglocaties is nog niet duidelijk. Dit hangt af van het verloop van het aantal besmettingen.

