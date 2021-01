Lukkien: 'Als ik een gele onderbroek aan heb, had ik voor een rode moeten kiezen'

De trainer zelf was er blij mee. "Ik wist niet dat hij dat zou doen, maar het is goed om te lezen en ik ben er eigelijk ook wel trots op dat Ronald dit nu uitspreekt", aldus de Veendammer in Rood Wit TV. "Of het in algemene zin ook goed is dat hij dat nu doet? Ach, weet je, als je in een situatie zit waarin wij zitten dan gaan mensen er toch iets van vinden. Wij moeten gewoon een wedstrijd winnen en dan gaat al dat gelul naar de achtergrond."

Perspectief of overtuiging vinden op basis van de wedstrijden is lastig. "Zeker de laatste twee waren gewoon niet goed. Maar het is een kwestie van doorgaan en keihard werken om het om te buigen. Kijk naar Sheffield United. Die club eindige vorig jaar als zesde in de Premier League en wonnen afgelopen week na 19 duels zonder zege weer een keer. We moeten onszelf herontdekken een nieuwe vorm van strijdbaarheid aan de dag leggen."

Lukkien liet dinsdag, na het duel tegen Heracles, al weten dat hij nauwelijks nog kijkt op social media. "Je wordt natuurlijk niet vrolijk, maar ik moet ook zeggen dat ik veel steunbetuigingen heb ontvangen. Mensen maken zich zorgen en ik gun iedereen zijn of haar eigen mening. Ik vind het ook mooi en logisch. We zitten sinds 1985 in de eerste divisie te trappen en nu spelen we voor het derde seizoen in de eredivisie. Dat wil niemand kwijt. Ik ook niet. En neem van mij aan dat ik er alles aan ga doen om dat te voorkomen."

Er wordt ook wel eens gesteld dat ik actiever langs de lijn moet zijn, Simeone-gedrag vertonen. Maar ik geloof daar niet in. Ik ben wie ik ben en blijf bij mezelf." FC Emmen-trainer Dick Lukkien

Volgens steeds meer supporters deugt er weinig meer van de keuzes van de Veendammer, die volgens hen maar blijft vasthouden aan dezelfde spelers. "Tja, zo werkt het nu eenmaal. Nu heb ik te weinig gewisseld. Maar als ik de boel had omgegooid en we hadden verloren van Heracles, dan had ik het niet meer geweten en had ik teveel gewisseld. Als ik een gele onderbroek aan heb dan had ik voor een rode moeten kiezen. Er wordt ook wel eens gesteld dat ik actiever langs de lijn moet zijn, Simeone-gedrag vertonen. Maar ik geloof daar niet in. Ik ben wie ik ben en blijf bij mezelf. Dat heeft hier 4,5 jaar uitstekend gewerkt. En dat wil niet zeggen dat ik niet kritisch moet kijken naar de spelers die ik opstel, maar dat doe ik. Maar wel op mijn manier. Overigens zou het ook heel gek zijn dat ik acht spelers opstel waarvan ik het idee heb dat we met hen niet winnen."