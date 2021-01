Minder woninginbraken, meer overlast in de gemeente Emmen

Er zijn minder woninginbraken geweest in 2020, maar wel meer overlast in de gemeente Emmen. Dat blijkt uit de politiecijfers, die vanavond aan de gemeenteraad zijn gepresenteerd.

Volgens politiechef Zuidoost-Drenthe, Anko Lange is dit grotendeels te wijten aan de uitbraak van het coronacrisis. De totale inbraken rondom huis zijn afgenomen van 501 inbraken in 2019, naar 373 vorig jaar. Er werd 140 keer ingebroken in een box, schuur of garage en 233 keer in een woning.

"De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mensen veel thuis waren. Dus de gelegenheid voor inbrekers is veel minder geweest", zo verklaart Lange.

Tussen het rijtje 'opvallende dalers' staat ook de eenvoudige mishandeling. Dit is een vorm van mishandeling waarbij het letsel beperkt is gebleven tot bijvoorbeeld blauwe plekken, een eenvoudige breuk of een scheefstaande tand. Dit is gedaald van 353 naar 266 meldingen. Lange: "Dit is ook te relateren aan corona, los van onze eigen inspanningen. Maar de horeca was dicht en ook evenementen gingen niet door."

Toename overlast

Het veel thuis zijn, verklaart ook de toegenomen overlast volgens Lange. Het aantal overlast meldingen dat bij de politie Emmen binnenkwam, is gestegen van 2591 naar 3837 meldingen. Ook nam de geluidsoverlast toe. "Mensen zitten toch wat dichter op elkaar in huis."

In 2020 is de horizontale fraude toegenomen in de gemeente (837 naar 1230 keer). "Horizontale fraude houdt in fraude tussen mensen. Bijvoorbeeld Marktplaats", legt Lange uit. "Verticale fraude is tussen een bedrijf en een persoon." Ook cybercrime blijft toenemen. De politie gaat daar nog scherper op inzetten, aldus Lange.

Keuzes maken

Lange benadrukte ook dat de politie scherpe keuzes moet maken, omdat er volgens hem altijd meer werk is dan er politiemensen zijn. De formatie is op dit moment op orde, maar ook heeft corona toegeslagen bij het team in Emmen. "Meerdere malen. Wij kunnen niet altijd afstand houden, bijvoorbeeld bij het aanhouden van de verdachte. Die hebben soms corona. Ondanks dat, hebben we ons werk wel door kunnen zetten."

De speerpunten uit het veiligheidsplan voor 2021, blijven hetzelfde als die voor dit jaar. Dat is de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, het terugdringen van overlast (door verwarde personen), ondermijning, veilig uitgaan en veilige evenementen. De politie wil meer inzetten op social media. Op dit moment is er een vacature voor een digitale wijkagent, die contact moet leggen met de desbetreffende doelgroep met name via social media.

Burgemeester Eric van Oosterhout en de politie roepen mensen op, die plannen hebben voor een coronaproof evenement om zich te melden. "We willen als politie en gemeente graag meedenken over hoe we dit vorm kunnen geven, in bijvoorbeeld de tweede helft van 2021", besluit Van Oosterhout.