Lockdown is probleem voor laaggeletterden en Taalhuis

Annet Hofstra is coördinator en begeleider bij Taalhuis Hoogeveen en ze maakt zich zorgen. "We merken dat er minder contact is, mensen zijn minder enthousiast voor contact en soms haken ze daardoor af", legt ze uit. "Dat is erg jammer want om ze weer binnen te krijgen moet er weer zo'n grote stap genomen worden. Wat we de laatste jaren hebben opgebouwd zie je nu weer achteruitgaan."

In deze video pikken we een taallesje mee

Binnen laaggeletterdheid wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die Nederlands als moedertaal hebben meegekregen (NT1) of mensen die uit het buitenland afkomstig zijn en bijvoorbeeld een inburgeringscursus hebben gedaan (NT2).

In Assen merkt Ankie Benjamins, coördinator van het Taalhuis Assen, dat de lessen voor NT2'ers op een laag pitje staan. "Normaal geven wij de lessen in de bibliotheek, maar die is gesloten. Onze vrijwilligers zijn vaak al wat op leeftijd, die willen niet bij mensen thuiskomen. En ook online werken is voor hen lastig."

Vooral voor de NT2'ers betekent stilstand ook achteruitgang. "Je kunt het vergelijken met de zomervakantie. Dan is er zeven weken geen contact geweest en zakt het Nederlands weg. Deze mensen hebben vaak binnen hun kennissenkring geen mensen waarmee ze Nederlands kunnen spreken. Tijdens de les en in de pauzes wordt onderling Nederlands gesproken. Dat is nu weg. Dan oefen je de taal dus helemaal niet meer."

Moeilijker vol te houden

De eerste lockdown kwamen de deelnemers en vrijwilligers nog goed door. "Toen was er de hoop dat alles weer normaal zou zijn in de zomer", zegt Benjamins. "Destijds werd er veel bedacht en werd er echt naar mogelijkheden gezocht, online of via de telefoon. Maar de wil om te oefenen wordt nu minder, zowel bij de deelnemers als de vrijwilligers. Gelukkig houden zij nog wel contact. Maar dit is heel jammer voor onze deelnemers."

Bij Taalhuis Hoogeveen proberen ze toch het positieve eruit te halen. Hofstra heeft een leesclubje, waar ze laaggeletterden beter leert lezen. Chantal is een van haar deelnemers. Ze geeft haar vandaag les via WhatsApp. "Het contact is voor mij vooral belangrijk in deze tijd. Anders moet je straks opnieuw beginnen, dat is best lastig. Maar als je het lezen bijhoudt, dan komt het goed."

Ook zijn er vrijwilligers die boekjes in de brievenbus doen bij de deelnemers, die vervolgens opdrachten uitvoeren en het boekje weer terugbrengen. Maar samen naast elkaar zitten, direct feedback geven, dat is er niet meer bij. "Het is heel anders, maar het lukt. Leuk is het echter niet. Er wordt terugverlangd naar de oude situatie, waarbij het contact veel ongedwongener is."